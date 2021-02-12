МастерШеф. Профессионалы-3: кто пойдет на хитрость и разозлит судей, желая попасть в 20-ку

МастерШеф.Профессионалы-3: кто пойдет на хитрость и разозлит судей, желая попасть в 20-ку

Судьи знаменитого кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ – Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский – уже отобрали 30 кулинаров.

И теперь, чтобы попасть в заветную двадцатку, участникам придется пройти еще одно финальное испытание. Судьи «МастерШеф. Профессионалы-3» будут проверять талант профи вслепую!

Участников ждет самая сложная битва, ведь уйдет сразу 10 человек! Вместе с белым фартуком профи получали повязки трех разных цветов – синюю, красную и желтую. Каждая из них характеризовала ту черту, которой не хватает участнику.

Судьи МастерШеф.Профессионалы-3 / пресс-служба

И так, чтобы определить 20 самых сильных участников «МастерШеф. Профессионалы»-3, судьи приготовят три сложнейших испытания: одни должны будут готовить изысканное ресторанное блюдо из монопродукта, вторые – замаскировать до неузнаваемости ингредиенты в амисбуше, чтобы судьи не отгадали вслепую, а третьи – попробуют разгадать и повторить авторское блюдо каждого из судей.

Такие задачи по силам только самым одаренных и опытным профессионалам. Кто пойдет на хитрость и разозлит судей, а кто впервые поднимается на легендарный балкон – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!