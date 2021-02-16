Джонни Депп вызвал в суд Илона Маска из-за Эмбер Херд
Последние годы выдались для Джонни Деппа настоящим адом.
Херд обвинила актера в домашнем насилии и потребовала развод. На протяжении долгого времени пара выясняла отношения в суде. В итоге, последний суд Джонни все-таки проиграл.
Но Депп решил не сдаваться. Он не только будет апеллировать решение Верховного суда Лондона, но и вызывает в суд миллиардера Илона Маска. Именно с ним, не дождавшись развода, Херд начала строить отношения.
Ранее работники имения Депп заверяли, что видели на лице Эмбер Херд синяки после того, как она тайно встречалась с Маском. Свидетели убеждены, что актрису бил именно он.
Напомним,