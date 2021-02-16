Джонни Депп вызвал в суд Илона Маска из-за Эмбер Херд

Последние годы выдались для Джонни Деппа настоящим адом.

Причина тому – отношения с Эмбер Херд . Изначально браком этих двух актеров восхищался весь мир, но через время супруги накинулись друг на друга с обвинениями.

Херд обвинила актера в домашнем насилии и потребовала развод. На протяжении долгого времени пара выясняла отношения в суде. В итоге, последний суд Джонни все-таки проиграл.

Но Депп решил не сдаваться. Он не только будет апеллировать решение Верховного суда Лондона, но и вызывает в суд миллиардера Илона Маска. Именно с ним, не дождавшись развода, Херд начала строить отношения.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Fotobank / GettyImages

Иск Джонни к Маску состоит из вопросов, которые касаются переписки изобретателя с Эмбер, в котором фигурировало имя актера. Также звезда «Пиратов Карибского моря» намерен переложить ответственность за избиение актрисы на Маска.

Ранее работники имения Депп заверяли, что видели на лице Эмбер Херд синяки после того, как она тайно встречалась с Маском. Свидетели убеждены, что актрису бил именно он.

Напомним,