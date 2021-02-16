Від пацанки до панянки-5: дворецкий Школы леди рассказал, какая девушка может его заинтересовать
Дворецкий Школы леди проекта «Від пацанки до панянки-5» Алексей Свинторжицкий признался, на что обращает внимание в девушках.
Ученицы Школы леди дали ему прозвище Питер Пен, а одно его присутствие превращает буйных «пацанок» в стыдливых, кокетливых леди. Фанаты приписывают дворецкому роман с финалисткой четвертого сезона Юлей Чигринец. А он личную жизнь комментирует коротко: личное должно оставаться таковым. Но Новый канал узнал у Алексея, какая же девушка может его покорить.
Меня не нужно покорять, я не Эверест, – интригует мужчина. – Меня можно заинтересовать, увлечь, окрылить и вдохновить. Влюбленность – это химия, которая не может быть подвластна пониманию и осознанию.
Не люблю маски, фальшь и притворство, – признается Алексей. – Если же говорить о девушках, то меня больше привлекает натуральная, естественная красота, чем результат многочасового труда с перекраиванием себя. Ценю интеллект и жажду новых знаний. Сам люблю учиться и открывать для себя новые грани мира. Было бы здорово делать это вместе. Мне важна доброта и умение прийти на помощь другим, иногда даже в ущерб себе. А еще умение ценить дружбу, но, в то же время, важно честно говорить «нет», когда ты действительно ничем не можешь помочь. Не обещать лишнего и не давать ложных надежд, тем самым разрушив самое ценное – отношения.
Если с человеком некомфортно, просто не буду продолжать общение, не задумываясь о том, что именно меня не устраивает, – признается он. – Но, наверное, в первую очередь меня отталкивает отсутствие такта. Когда приходится краснеть за то, что делает или говорит кто-то другой. Не люблю и не уважаю глупость, которой люди часто гордятся. Быть умным и начитанным не стыдно. Но, в то же время, мне неинтересно с теми, кто свой ум и начитанность ставит на первое место и пытается открыть всем глаза на истину. Не нравится пассивность и уверенность в безысходности, отсутствии перспектив. Ведь всегда можно найти другую дорогу. Но больше всего не хочется иметь ничего общего с теми, кто не знает чувства меры. Кто, как танк, может переть куда угодно, не обращая внимания на чувства других людей.