Беременная возлюбленная Макса Михайлюка рассекретила пол ребенка

15 февраля 2021 12:15 Юлия Крутиева
Беременная возлюбленная Макса Михайлюка рассекретила пол ребенка
Макс Михайлюк и Дарья Хлистун
instagram.com/flymax305

После завершения 10 сезона проекта «Холостяк» жизнь Макса Михайлюка кардинально изменилась.

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После финала романтического проекта у Макса Михайлюка не сложились отношения с его победительницей Дашей Ульяновой, однако в холостяках пилот долго не ходил.

В июле 2020 года Михайлюк признался, что у него есть девушка. Избранницей мужчины стала модель Дарья Хлистун. Пара познакомилась благодаря соцсети Инстаграм.

Макс и Даша быстро нашли общий язык и начали встречаться. Более того, сейчас пара находится в ожидании рождения первенца. Об этом сообщил сам пилот, опубликовав в Инстаграм снимки со своей беременной возлюбленной.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун / instagram.com/dasha_khlystun_
Даша также старается делиться со своими подписчиками сокровенным. Буквально недавно она решила оригинальным способом рассекретить под малыша.

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Хлистун опубликовала в Инстаграм фотографию после того, как она приняла душ. В кадре девушка позировала в длинном платье с рюшами и принтом, которое удачно подчеркнуло ее округлившийся животик.

Девочки идут кушать, - именно с помощью такой лаконичной подписи к снимку модель решила рассекретить пол своего первенца.

Модель Дарья Хлистун / instagram.com/dasha_khlystun_
Напомним, 

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