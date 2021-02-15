Соня Плакидюк стала татуировкой: кто "набил" портрет fashion-фотографа?

Эксклюзив 15 февраля 2021 05:15 Юлия Крутиева
Соня Плакидюк стала татуировкой: кто
Фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба Нового канала

Fashion-фотограф и эксперт модельного реалити Нового канала Соня Плакидюк вдохновила парня на смелый поступок.

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Для многих Соня Плакидюк – fashion&celebrity-фотограф и эксперт «Супер Топ-модели по-украински» на Новом канале – самая настоящая муза. Поклонники читают любимые книги девушки, смотрят ее любимые фильмы и сериалы – все для того, чтобы быть такими же интересными и глубокими. А одного мужчину Соня и вовсе вдохновила на татуировку. Даже на несколько!

Соня и Йен / пресс-служба Нового канала

Бывший бойфренд набил мой портрет на предплечье. Еще у него же на ступне была надпись moi sofism (никнейм Сони, – прим. ред.), только без гласных, – призналась эксперт модельного реалити.

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Речь идет о Йене Левине – татуировщике, с которым еще до начала съемок в «Супермодели по-украински» была обручена Соня Плакидюк. Их история любви напоминает романтический фильм: ему нужна была фотосессия, ей – татуировка.

Соня Плакидюк и Йен Левин / пресс-служба Нового канала

В итоге Йен получил и фотосессию, и сердце Сони, и ее портрет на предплечье в придачу, а вот девушка до сих пор не набила ни одной татуировки.

Тату с портретом Сони Плакидюк / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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