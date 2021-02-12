Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака: известны причины

12 февраля 2021 12:48 Юлия Крутиева
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака: известны причины
Петр Черный с женой и сыном
instagram.com/petrcherny

Вслед за Соломией Витвицкой о расставании со своей второй половинкой сообщил еще один известный украинский артист.

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В этот раз проблемы в личной жизни настигли Заслуженного артиста Украины Петра Черного. В своем недавнем интервью он сообщил, что развелся со своей женой Дианой.

Пара прожила в браке 26 лет. В статусе холостяка 48-лений певец находится уже более трех лет. Причиной расставания стала бурная гастрольная деятельность Петра.

Певец Петр Черный / instagram.com/petrcherny
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В интервью программе «ЖВЛ» Черный признался, что долгое время не мог прийти в себя после развода. Сейчас артист живет у знакомых, так как квартиру и другое имущество он оставил жене и сыну Жану.

Наверно, суждено, чтобы мы расстались, как будто в этой жизни не встречались. Ты найдешь другого, я найду другую… – вспомнил Петр во время интервью строчки из своей песни. – Вот я разведенный. И все, как там напел. 26 лет я был женат.

Напомним, 

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