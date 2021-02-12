Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака: известны причины
Вслед за Соломией Витвицкой о расставании со своей второй половинкой сообщил еще один известный украинский артист.
Пара прожила в браке 26 лет. В статусе холостяка 48-лений певец находится уже более трех лет. Причиной расставания стала бурная гастрольная деятельность Петра.
Наверно, суждено, чтобы мы расстались, как будто в этой жизни не встречались. Ты найдешь другого, я найду другую… – вспомнил Петр во время интервью строчки из своей песни. – Вот я разведенный. И все, как там напел. 26 лет я был женат.
Напомним,