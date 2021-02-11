МАСКА: Владимир Остапчук сделал невероятный сюрприз для своей дочки на сцене шоу

11 февраля 2021 12:15 Юлия Крутиева
МАСКА: Владимир Остапчук сделал невероятный сюрприз для своей дочки на сцене шоу
МАСКА: ведущий шоу Владимир Остапчук
пресс-служба канала Украина

В эту субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале «Украина» выйдет четвертый эпизод грандиозного шоу «МАСКА».

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Эффектные образы ведущего масштабного шоу «МАСКА» по всемирно известному формату The Masked Singer – это особенность именно украинской адаптации, такого нет ни в одной другой стране мира. Ранее Владимир Остапчук уже перевоплощался в Супермена и Короля вампиров, а в эту субботу удивит зрителей невероятным образом принцессы Эльзы – главной героиней анимационного фильма «Холодное сердце», которая способна управлять снегом и льдом. Кстати, это любимый мультипликационный персонаж 7-летней дочери ведущего – Эмилии.

МАСКА: ведущий шоу Владимир Остапчук в образе Эльзы / пресс-служба канала Украина

Мы с Эмилией обожаем этот мультфильм. У дочки есть костюмы Эльзы на любой возраст – 2, 3, 4, 5 лет. Как-то мы даже снимали видео, которое есть в моем Инстаграме, где Эмилия была Эльзой, а я Анной – ее сестрой. Мы пели, танцевали под всем известный саундтрек к мультику «Let It Go». Поэтому я решил сделать дочке такой сюрприз – мне начесали косу, я надел это голубое платье, правда, под ним были кроссовки и небритые ноги. Зато как я там танцую! Скоро сами все увидите, – интригует ведущий шоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

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Что касается самих героев-масок, которые все больше запутывают зрителей и звездных детективов проекта, то в четвертом выпуске масштабного шоу канала «Украина» на сцену выйдут участники группы Б, среди которых веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, величественный Лев и роскошная Пава. Какого героя рассекретят на этой неделе?

МАСКА: ведущий шоу Владимир Остапчук в образе Эльзы / пресс-служба канала Украина

Смотрите новый выпуск самого загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в субботу, 13 февраля, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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