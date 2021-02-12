Від пацанки до панянки: участница реалити нашла родного брата с помощью проекта "Тайны ДНК"

12 февраля 2021 12:15 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки: участница реалити нашла родного брата с помощью проекта
Від пацанки до панянки: Карина Завиша нашла родного брата
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На проекте «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Карина Завиша пробыла всего два дня. Но успела запомниться зрителям.

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Девушка много пила, была агрессивна и вела себя неадекватно. Буйное поведение в реалити «Від пацанки до панянки-4» закончилось для Карины каретой скорой помощи и общением с полицией. Как оказалось, Карина – сирота.

Новорожденной малышкой она попала в детский дом. И не знала семейного тепла. Ведь ее мама умерла из-за наркотиков. В отличии от других участниц четвертого сезона, Карина не могла себя контролировать и нуждалась в помощи нарколога. Поэтому вместо Школы леди педагоги отправили ее лечиться от алкоголизма. Но пьет ли она сейчас?

Выбор всегда был за мной, – говорит девушка. – Продолжать употреблять или что-то менять и наконец-то думать головой, радуясь трезвой счастливой жизни. А главное – начать любить и беречь себя. Самая моя большая сила, что я верю в себя и не пью. Буду и дальше верить в свои силы, потому что не хочу возвращаться к прошлой жизни.

Карина Завиша / пресс-служба Нового канала

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Еще девушка решила отыскать родного брата, о существовании которого знала лишь по слухам от соседей, живших когда-то рядом с биологической матерью девушки. Она обратилась за помощью на ТВ-проект. Слухи оказались правдой – у Карины нашелся старший брат.

Это самый лучший и ценный подарок за все мои 25 лет, – призналась девушка. – Спасибо огромное всем, кто участвовал в его поиске. Так счастлива, как сейчас, никогда не была.

Карина Завиша нашла родного брата / пресс-служба Нового канала

В отличие от Карины, ее брата Никиту усыновили. Парень вырос в любви. Взрослым отправился в зону АТО и попал под обстрел. Получил серьезное ранение. Теперь он не может ходить. Как и его родная сестра, проходит реабилитацию. Правда, причины их лечения и направленность центров – разные.

Какие судьбы у участниц пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – узнаете 1 марта в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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