Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала, что умеет управлять воздушным транспортом
Соня Плакидюк в эфире программы Хто зверху? 10 сезон рассказала о своем новом увлечении.
Как-то меня пригласили покататься на вертолете, – говорит Соня. – Мне так понравилось, что я решила и сама им порулить.
Девушка говорит, что летать ей совсем не страшно.
Я люблю высоту, – рассказывает Соня. – Даже летала на воздушном шаре. И всегда в восторге от путешествий на самолете.
Смотрите шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале, чтобы узнать еще больше фактов о звездах шоу-бизнеса.
Напомним,