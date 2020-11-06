Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала, что умеет управлять воздушным транспортом

6 ноября 2020 12:05 Юлия Крутиева
Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала, что умеет управлять воздушным транспортом
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба

Соня Плакидюк в эфире программы Хто зверху? 10 сезон рассказала о своем новом увлечении.

Читайте такжеПоказала себя настоящую: Вера Брежнева поделилась серией снимков без ретуши и макияжа
Фешн-фотограф, блогер, бьюти-амбассадор и эксперт «Супер Топ-модели по-украински». Конечно же, речь идет о талантливой Соне Плакидюк. Недавно эта девушка потрясла своих поклонников известием о новом увлечении. Во время конкурса «Правда или ложь» в шоу «Хто зверху?» (Новый канал) она призналась, что умеет управлять воздушным транспортом.

Как-то меня пригласили покататься на вертолете, – говорит Соня. – Мне так понравилось, что я решила и сама им порулить.

Девушка говорит, что летать ей совсем не страшно.

Я люблю высоту, – рассказывает Соня. – Даже летала на воздушном шаре. И всегда в восторге от путешествий на самолете.

Читайте такжеПродается дом с собакой: на СТБ премьера мелодрамы с Антоном Батыревым и Зоряной Марченко в главных ролях
Кстати, соперник девушки Сергей Притула не поверил в этот факт. А зря. Соня еще ему рассказала, что лицензии пока не имеет, но уже уверенно управляет вертолетом.

Смотрите шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале, чтобы узнать еще больше фактов о звездах шоу-бизнеса.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Хто зверху социальные сети новости Соня Плакидюк хобби Хто зверху-10

Материалы по теме

Холостячка: в проекте появится еще один мужчина – новый участник или бывший Ксении
Новости

Холостячка: в проекте появится еще один мужчина – новый участник или бывший Ксении
Супер Топ-модель по-украински: между участницами реалити вспыхнули чувства
Новости

Супер Топ-модель по-украински: между участницами реалити вспыхнули чувства
Стосується кожного: в ток-шоу – признание школьника, напавшего с ножом на родных
Анонсы на ТВ

Стосується кожного: в ток-шоу – признание школьника, напавшего с ножом на родных
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Телешоу

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK