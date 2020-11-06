Fashion-фотограф Соня Плакидюк рассказала, что умеет управлять воздушным транспортом

Соня Плакидюк в эфире программы Хто зверху? 10 сезон рассказала о своем новом увлечении.

Фешн-фотограф, блогер, бьюти-амбассадор и эксперт «Супер Топ-модели по-украински». Конечно же, речь идет о талантливой Соне Плакидюк . Недавно эта девушка потрясла своих поклонников известием о новом увлечении. Во время конкурса «Правда или ложь» в шоу «Хто зверху?» (Новый канал) она призналась, что умеет управлять воздушным транспортом.

Как-то меня пригласили покататься на вертолете, – говорит Соня. – Мне так понравилось, что я решила и сама им порулить.

Девушка говорит, что летать ей совсем не страшно.

Я люблю высоту, – рассказывает Соня. – Даже летала на воздушном шаре. И всегда в восторге от путешествий на самолете.

Кстати, соперник девушки Сергей Притула не поверил в этот факт. А зря. Соня еще ему рассказала, что лицензии пока не имеет, но уже уверенно управляет вертолетом.

Смотрите шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале, чтобы узнать еще больше фактов о звездах шоу-бизнеса.

Напомним,