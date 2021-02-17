МАСКА: Мольфар снова заинтриговал звездных детективов своими подсказками
В крайнем выпуске грандиозного шоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале «Украина», выступление загадочного Мольфара не на шутку задело звездных детективов.
Я знаю кто это! Это Дмитрий Гордон, потому что он брал интервью у всех этих людей, которых только что было названо, – отметила Оля Полякова.
Но выступление Мольфара заставило всех еще раз задуматься, ведь исполнение хита «Нино» Олега Винника было просто поразительным! Сам артист прокомментировал исполнения своей песни так:
Молодец! Зашифровался не по-детски! Вы знаете, что мне понравилось? У него очень крутой голос и классные движения.
Это Гордон!
На что NK | Настя Каменских отметила:
Разве Гордон поет?
Гордон? Он все время поет! – заверила Оля Полякова.
Кто на самом деле скрывается под маской мистического Мольфара и действительно ли узнали артиста звездные детективы, зрители канала «Украина» узнают совсем скоро!
Напомним,