МАСКА: Мольфар снова заинтриговал звездных детективов своими подсказками

В крайнем выпуске грандиозного шоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале «Украина», выступление загадочного Мольфара не на шутку задело звездных детективов.

Мистический участник проекта «МАСКА» Мольфар в четвертом выпуске шоу снова заинтриговал звездных детективов. В подсказке о себе Мольфар продемонстрировал обряд, в котором показал лица Олега Винника, Оли Поляковой и Павла Зиброва, после чего начал проговаривать непонятный детективам ряд имен. Так, у звездного детектива Оли Поляковой появились первые догадки относительно того, кто бы мог прятаться под загадочной маской.

Я знаю кто это! Это Дмитрий Гордон, потому что он брал интервью у всех этих людей, которых только что было названо, – отметила Оля Полякова.

МАСКА: Мольфар / пресс-служба

Но выступление Мольфара заставило всех еще раз задуматься, ведь исполнение хита «Нино» Олега Винника было просто поразительным! Сам артист прокомментировал исполнения своей песни так:

Молодец! Зашифровался не по-детски! Вы знаете, что мне понравилось? У него очень крутой голос и классные движения.

Детектив Андрей Данилко предположил, что перед ними никто иной, как ведущий. DZIDZIO тоже отметил: «Хорошо поставленный голос, характерный для телевизионщика». А вот NK | Настя Каменских пошла по своей методике и начала перебирать все возможные варианты, одним из них был актер «Реальной мистики» Андрей Дебрин. Но Оля Полякова стояла на своем:

Это Гордон!

МАСКА: звездный детектив шоу Оля Полякова / пресс-служба

На что NK | Настя Каменских отметила:

Разве Гордон поет?

Гордон? Он все время поет! – заверила Оля Полякова.

Кто на самом деле скрывается под маской мистического Мольфара и действительно ли узнали артиста звездные детективы, зрители канала «Украина» узнают совсем скоро!

Напомним,