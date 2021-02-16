Сын Григория Чапкиса поделился редкими фото с женой и детьми

16 февраля 2021 14:25 Юлия Крутиева
Сын Григория Чапкиса поделился редкими фото с женой и детьми
Григорий Чапкис с сыном и внучкой
instagram.com/gregory_chapkis

С конца прошлого года имя Григория Чапкиса все чаще упоминается в новостных сводках.

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Сначала публика обсуждала новый брак 90-летнего Григория Чапкиса, после этого восхищалась его выдержкой на шоу «Танці з зірками», а после этого продолжает волноваться за его здоровье. Сейчас хореограф находится в больнице.

В начале февраля Григорий Николаевич в очередной раз попал в больницу из-за осложнений после пневмонии. После этого сын хореографа Грег попросил своих подписчиков помолиться за его отца.

Грек Чапкис с женой / instagram.com/gregchapkis
Но на печальной ноте в своем блоге Грег решил не останавливаться. В честь Дня святого Валентина мужчина поделился с подписчиками редкими кадрами с женой и детьми.

Счастливого Дня Валентина любви моей жизни, - подписал Грег серию снимков с женой Эмбер и сыновьями - 12-летним Николаем и 5-летним Максимос.

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Сейчас сын Григория Чапкиса живет и работает в США. Грег также занимается танцами и преподает хореографию. Кроме того он основал танцевальную школу, а Эмбер помогает ему заниматься развитием школы. Пара уже вместе 20 лет.

Грек Чапкис с женой и детьми / instagram.com/gregchapkis
Напомним, 

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