Сын Григория Чапкиса поделился редкими фото с женой и детьми

С конца прошлого года имя Григория Чапкиса все чаще упоминается в новостных сводках.

Сначала публика обсуждала новый брак 90-летнего Григория Чапкиса , после этого восхищалась его выдержкой на шоу «Танці з зірками», а после этого продолжает волноваться за его здоровье. Сейчас хореограф находится в больнице.

В начале февраля Григорий Николаевич в очередной раз попал в больницу из-за осложнений после пневмонии. После этого сын хореографа Грег попросил своих подписчиков помолиться за его отца.

Грек Чапкис с женой / instagram.com/gregchapkis

Но на печальной ноте в своем блоге Грег решил не останавливаться. В честь Дня святого Валентина мужчина поделился с подписчиками редкими кадрами с женой и детьми.

Счастливого Дня Валентина любви моей жизни, - подписал Грег серию снимков с женой Эмбер и сыновьями - 12-летним Николаем и 5-летним Максимос.

Сейчас сын Григория Чапкиса живет и работает в США. Грег также занимается танцами и преподает хореографию. Кроме того он основал танцевальную школу, а Эмбер помогает ему заниматься развитием школы. Пара уже вместе 20 лет.

Грек Чапкис с женой и детьми / instagram.com/gregchapkis

Напомним,