Сын Григория Чапкиса поделился редкими фото с женой и детьми
16 февраля 2021 14:25
Юлия Крутиева
Григорий Чапкис с сыном и внучкой
instagram.com/gregory_chapkis
С конца прошлого года имя Григория Чапкиса все чаще упоминается в новостных сводках.
Сначала публика обсуждала новый брак 90-летнего Григория Чапкиса
, после этого восхищалась его выдержкой на шоу «Танці з зірками», а после этого продолжает волноваться за его здоровье. Сейчас хореограф находится в больнице.
В начале февраля Григорий Николаевич в очередной раз попал в больницу из-за осложнений после пневмонии. После этого сын хореографа Грег попросил своих подписчиков помолиться за его отца.
Грек Чапкис с женой / instagram.com/gregchapkis
Но на печальной ноте в своем блоге Грег решил не останавливаться. В честь Дня святого Валентина мужчина поделился с подписчиками редкими кадрами с женой и детьми.
Счастливого Дня Валентина любви моей жизни, - подписал Грег серию снимков с женой Эмбер и сыновьями - 12-летним Николаем и 5-летним Максимос.
Сейчас сын Григория Чапкиса живет и работает в США. Грег также занимается танцами и преподает хореографию. Кроме того он основал танцевальную школу, а Эмбер помогает ему заниматься развитием школы. Пара уже вместе 20 лет.
Грек Чапкис с женой и детьми / instagram.com/gregchapkis
Напомним,