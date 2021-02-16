MARUV похвасталась дорогим подарком от мужа на 30-летие

16 февраля 2021 15:14 Юлия Крутиева
MARUV похвасталась дорогим подарком от мужа на 30-летие
Певица MARUV
instagram.com/maruvofficial

Певица MARUV показала, какие ценные подарки получила на свой день рождения.

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Одна из самых скандальных и эпатажных певиц Украины MARUV похвасталась оригинальным подарком, который она получила от любимого в честь своего дня рождения. 

Александр устроил для любимой праздник в стиле Гарри Поттера, а также позвал на мероприятие родных и близких друзей MARUV со всех уголков Украины.

Также певицу ждал невероятно ценный сюрприз. В честь 30-летия Александр решил подарить жене автомобиль. Но на этом дорогие презенты не закончились. 

Подарок для MARUV / instagram.com/maruvofficial
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Имениннице также презентовали мотоцикл, о котором она давно мечтала. Звезда явно не ожидала получить такой подарок, поэтому очень обрадовалась, и поблагодарила своих близких.

Была офигенская вечеринка и классный подарок. А еще, у меня лучший в мире муж, потому что он организовал мне вечеринку-сюрприз и подарил мне машинку, теперь я буду на ней учиться ездить. И еще мотоцикл, - пишет певица в своем блоге. - Я очень хотела себе мотоцикл, поэтому летом ловите меня на дорогах. Я осторожный водитель, я очень ответственный водитель. Зайка, спасибо тебе большое. Ты потрясающий. Спасибо всем моим друзьям и близким.

Подарок для MARUV / instagram.com/maruvofficial
Напомним, 

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