MARUV похвасталась дорогим подарком от мужа на 30-летие
Певица MARUV показала, какие ценные подарки получила на свой день рождения.
Александр устроил для любимой праздник в стиле Гарри Поттера, а также позвал на мероприятие родных и близких друзей MARUV со всех уголков Украины.
Также певицу ждал невероятно ценный сюрприз. В честь 30-летия Александр решил подарить жене автомобиль. Но на этом дорогие презенты не закончились.
Была офигенская вечеринка и классный подарок. А еще, у меня лучший в мире муж, потому что он организовал мне вечеринку-сюрприз и подарил мне машинку, теперь я буду на ней учиться ездить. И еще мотоцикл, - пишет певица в своем блоге. - Я очень хотела себе мотоцикл, поэтому летом ловите меня на дорогах. Я осторожный водитель, я очень ответственный водитель. Зайка, спасибо тебе большое. Ты потрясающий. Спасибо всем моим друзьям и близким.