Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
5 марта на телеканале СТБ стартует 11 сезон романтического реалити «Холостяк».
1. Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек.
2. Доброта – самая сильная сторона его характера.
3. Михаил никогда и ни о чем не сожалеет.
4. Миша не приемлет нецензурной брани от девушки.
5. Идеальный выходной – отключенный телефон.
6. Книга, которая повлияла на Михаила, – «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.
7. Михаил предпочитает удобный, свободный стиль в одежде.
8. По утрам Миша выпивает до литра воды.
9. Планы на ближайшие 10 лет – обрести семью и развивать бизнес.
10. Михаил Заливако уверен, что влюбиться в проекте «Холостяк» – реально.
На проект я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком, – говорит Михаил.
Не пропустите главную романтическую премьеру этой весны – 11 сезон реалити «Холостяк» – уже 5 марта в 19:00 на СТБ.
Напомним,