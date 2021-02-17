Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако

17 февраля 2021 22:10 Юлия Крутиева
Холостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
Холостяк-11: интересные факты о главном герое Михаиле Заливако
пресс-служба канала СТБ

5 марта на телеканале СТБ стартует 11 сезон романтического реалити «Холостяк».

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Искать любовь в проекте будет харьковский бизнесмен, учредитель логистической компании Михаил Заливако. В преддверии премьеры предлагаем узнать интересные факты о Михаиле.

1. Холостяк обожает животных, является хозяином двух кошек.

2. Доброта – самая сильная сторона его характера.

3. Михаил никогда и ни о чем не сожалеет.

4. Миша не приемлет нецензурной брани от девушки.

5. Идеальный выходной – отключенный телефон.

6. Книга, которая повлияла на Михаила, – «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

7. Михаил предпочитает удобный, свободный стиль в одежде.

8. По утрам Миша выпивает до литра воды.

9. Планы на ближайшие 10 лет – обрести семью и развивать бизнес.

10. Михаил Заливако уверен, что влюбиться в проекте «Холостяк» – реально.

На проект я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком, – говорит Михаил.

Не пропустите главную романтическую премьеру этой весны – 11 сезон реалити «Холостяк» – уже 5 марта в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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