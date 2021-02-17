Сергей Никитюк развенчал главный миф о fashion-индустрии
Модельный букер и скаут, эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Сергей Никитюк рассказал, сколько можно работать моделью.
Самый главный миф о моделинге развеял Сергей Никитюк - букер и скаут, эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.
Моделью можно работать всю жизнь! Если мы говорим о высокой моде — там востребованы девушки до 30-ти лет, это правда. Но все зависит от того, как девушка выглядит. Можно всю жизнь переходить из одной группы моделей в другую, — отметил Сергей..
Сначала девушка ходит на показы, рекламирует кремы от морщин, условно говоря. Потом вырастает и переходит в другую категорию, рекламирует уже другие кремы, для другой возрастной категории. Стала бабушкой — рекламирует оправы, — смеется эксперт модельного реалити Нового канала. — В общем, у каждого типажа есть своя аудитория и круг товаров, которые нужно рекламировать.
Напомним,