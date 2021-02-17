Сергей Никитюк развенчал главный миф о fashion-индустрии

17 февраля 2021 14:50 Юлия Крутиева
Сергей Никитюк развенчал главный миф о fashion-индустрии
Эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Сергей Никитюк
пресс-служба Нового канала

Модельный букер и скаут, эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Сергей Никитюк рассказал, сколько можно работать моделью.

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Казалось бы, во времена Мэй Маск, которая более 50 лет проработала моделью, говорить о возрастных рамках в этой профессии глупо. Но многие до сих пор думают, что в 30 лет девушек выбрасывают из мира fashion. 

Самый главный миф о моделинге развеял Сергей Никитюк - букер и скаут, эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

Моделью можно работать всю жизнь! Если мы говорим о высокой моде — там востребованы девушки до 30-ти лет, это правда. Но все зависит от того, как девушка выглядит. Можно всю жизнь переходить из одной группы моделей в другую, — отметил Сергей..

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Эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Сергей Никитюк / пресс-служба Нового канала
Работа модели в 20 лет и в 50 лет, безусловно, отличается. Но быть востребованной и высокооплачиваемой профессионалкой можно в обоих случаях — все зависит от человека.

Сначала девушка ходит на показы, рекламирует кремы от морщин, условно говоря. Потом вырастает и переходит в другую категорию, рекламирует уже другие кремы, для другой возрастной категории. Стала бабушкой — рекламирует оправы, — смеется эксперт модельного реалити Нового канала. — В общем, у каждого типажа есть своя аудитория и круг товаров, которые нужно рекламировать.

Напомним, 

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