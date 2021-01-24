Супер топ-модель Таня Брык: Я ушла с высоко поднятой головой

Откровенное интервью с победительницей шоу Супер Топ-модель по-украински Таней Брык.

Чуть не проспала финал

Когда Новый канал объявил о подготовке к Суперсезону модельного реалити, она ни секунды не раздумывала, стоит ли принять в нем участие. В первом сезоне « Супермодели по-украински» ее отправили домой за шаг от победы из-за широких бедер, но Таня не сдалась – начала заниматься собой, похудела на 10 кг и построила успешную модельную карьеру за границей. А на проект вернулась, чтобы доказать, что достойна победы. И доказала.

Таня, что чувствовали, когда, оглашая имя победительницы «Супер Топ-модели по-украински», Алла Костромичева произнесла ваше имя?

Съемки финала длились настолько долго, что на бэкстейдже я задремала от усталости и волнения. Стоя на подиуме с другими финалистками и Аллой, думала, что до сих пор сплю, и это мне снится. Когда начали поздравлять, я, конечно, офигела! До сих пор не могу поверить, что победила.

Что сделали в первую очередь, когда проект окончился?

Полноценно отоспалась! Спала, наверное, неделю. (Смеется.) А еще пару дней объедалась. Даже поправилась после проекта, но уже привела себя в форму, если что. Поначалу у меня был дикий стресс из-за того, что съемки закончились. Очень хотелось вернуться на площадку и продолжать эту историю.

В борьбе за первое место пригодился опыт предыдущего участия в реалити? В каких именно моментах?

Пригодилось – я уже больше не воспринимала критику девушек. Мне никто не мог навязать свое мнение. В прошлом сезоне, когда многие вели себя против меня агрессивно, молчала и заедала стресс. В этом уже нет – стояла на своем, не обращала внимания ни на чьи слова. На проекте много времени посвятила спорту, а в голове все было разложено по полочкам.

А эксперты часто критиковали? Были у Аллы Костромичевой, Сони Плакидюк и Сергея Никитюка завышенные требования именно к вам?

Иногда чувствовалось, что от меня хотят большего. Все же знали, что после первого участия в проекте я стала успешной моделью, начала хорошо работать, подписала много контрактов за границей. Соответственно, в Суперсезоне нужно было показывать результат на свой уровень. Может, я и не всегда оправдывала ожидания экспертов. Но считаю, что достойно представила себя.

Буду бороться с насилием

Какой самый ценный совет услышали от экспертов «Супер Топ-модели по-украински»?

Что нужно любить и уважать себя. Услышала я его во время съемок социального ролика против домашнего насилия с Машей Ефросининой. В тот момент мне были очень важны именно эти слова от экспертов.

Были моменты, когда хотелось покинуть проект?

Да, когда вернулась Даша Майстренко. У меня просто опустились руки. Накрутила себя, что все, кто возвращались, выигрывали. Была уверена: кого-то тянут вверх, так что лучше уйти сейчас… Но потом собралась с мыслями. Сказала сама себе: нет, буду сражаться до последнего! Если уходить, то только с высоко поднятой головой. Так, в принципе, и случилось. (Улыбается.)

Таня, на проекте вы затронули важную тему – домашнее насилие. Признались, что сами страдали от него и хотите помогать девушкам, которые оказались в подобных ситуациях. Что сейчас делаете для этого?

После окончания проекта съездила в Киев на тренинг от организации «Ла Страда-Украина». Там на протяжении двух дней нам рассказывали о семейном и гендерном насилии. Прослушав курс, я получила сертификат, так что теперь сама могу посвящать людей в такие важные темы и помогать им. Но на этом моя социальная деятельность не закончилась. Ко всемирной акции «16 дней против насилия» я устроила фотосессию для девушки, которая столкнулась с абьюзом в отношениях. Показала ей, что она красива и достойна настоящей любви и здоровых отношений. У меня есть большие планы на 2021 год – социальных проектов будет намного больше.

Таня, ты же девочка – не толкай машину

На съемках «Супер Топ-модели по-украински» наверняка происходили какие-то курьезы, которые не вошли в кадр. Расскажите о самых ярких.

Больше всего курьезов у нас произошло в Херсонской области, во время командировки — это все-таки была неделя экстрима. Когда приехали на Олешковские пески снимать испытание с сэндбордами, начался дождь. Пришлось переносить съемки, долго ждать в машине. Второе ЧП случилось во время выезда с Генического озера, где мы отработали дефиле в образах фламинго. Наш автобус застрял в болоте. А я настолько хотела домой, что рвалась сама толкать машину. (Смеется.) В итоге меня остановили – положили руку на плечо и сказали: «Таня, не надо. Ты же девочка!» Но я все равно очень хотела помочь, так что кричалками мотивировала парней, которые вытаскивали автобусы. А еще на этой локации был такой сильный ветер, что девушки-гримеры даже не могли сделать нам нормально макияж. Но это уже совершенно другая история.

Кстати, о командировке. Во время поездки вы отправились в ваш родной город — Николаев. В знакомых с детства местах легче работать? Не было соблазна сбежать к близким?

Отель, в котором мы жили в Николаеве, находился в двадцати минутах ходьбы от моего дома. Конечно, соблазн навестить родных был, однако я держала себя в руках.

Вообще, съемки в Николаевской области получились непростыми. Я так себя накрутила, что решила: мы едем в Николаев, чтобы меня там выгнали. Мол, не надо будет создателям проекта тратиться на билет из Киева. (Смеется.) Правда, потом ход моих мыслей кардинально поменялся – родная земля поможет мне лучше справиться с заданиями. Этот посыл почему-то не очень сработал. Хотя был в той командировке и плюс: я смогла решить с родителями семейные проблемы.

А когда было комфортнее жить в модельном доме – в первом сезоне или сейчас?

Однозначно сейчас. В первом сезоне мы жили в отеле, где не было стиральной машинки и приходилось стирать вручную. Кроме того, мы не могли готовить, что хотели. Жизнь в доме намного комфортнее в бытовом плане.

Хотели бы поучаствовать еще в каком-то реалити?

Я очень неусидчивая, выступаю за любой движ. Поэтому, думаю, пошла бы куда-то еще. Только не на «МастерШеф», пожалуйста! (Смеется.) Готовлю я вкусно, но точно не блюда высокой кухни.