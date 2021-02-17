Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

17 февраля 2021 11:10 Юлия Крутиева
Звезды сериала
Кит Харингтон и Роуз Лесли
instagram.com/roseleslie_got

В семье звезд сериала «Игра престолов» случилось радостное событие.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-5: дворецкий Школы леди рассказал, какая девушка может его заинтересовать
Речь идет о 34-летней актрисе Роуз Лесли и 34-летнем актере Ките Харингтоне. Оказывается, не так давно звездные супруги впервые стали родителями.

Об этом стало известно благодаря папарацци. 16 февраля фотографам удалось подловить счастливых супругов во время прогулки по улицам Лондона.

Кит и Роуз гуляли по городу, держа друг друга за руки. Своего первенца актриса несла в слинге. Позже представитель пары подтвердил, что у актеров родился сын.

У них родился сын. Они очень-очень счастливы, – подчеркнул инсайдер.

Кит Харингтон и Роуз Лесли / instagram.com/roseleslie_got
Читайте такжеМАСКА: Мольфар снова заинтриговал звездных детективов своими подсказками
Сами новоиспеченные родители не спешат делиться всеми подробностями с публикой. И это неудивительно, ведь актеры не только редко появляются на публике, но и не любят общаться с журналистами.

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Игра престолов социальные сети Роуз Лесли Кит Харингтон новости роды звезд

Материалы по теме

Один за всех: ток-шоу спас 15-летнюю девочку, которая весила, как 8-месячный малыш
Новости

Один за всех: ток-шоу спас 15-летнюю девочку, которая весила, как 8-месячный малыш
Беременная Василиса Фролова рассекретила пол своего первенца
Новости

Беременная Василиса Фролова рассекретила пол своего первенца
Dizel Night: на СТБ стартует новое вечернее юмористическое шоу
Анонсы на ТВ

Dizel Night: на СТБ стартует новое вечернее юмористическое шоу
HBO Max представил трейлер подросткового сериала Поколение
События

HBO Max представил трейлер подросткового сериала Поколение

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021
Алина Гросу узнала, что у ее возлюбленного Романа Полянского есть жена: Ром, ты что, женат?

Алина Гросу узнала, что у ее возлюбленного Романа Полянского есть жена: Ром, ты что, женат?

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Формула счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.02.2021)

Формула счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK