Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями
В семье звезд сериала «Игра престолов» случилось радостное событие.
Об этом стало известно благодаря папарацци. 16 февраля фотографам удалось подловить счастливых супругов во время прогулки по улицам Лондона.
Кит и Роуз гуляли по городу, держа друг друга за руки. Своего первенца актриса несла в слинге. Позже представитель пары подтвердил, что у актеров родился сын.
У них родился сын. Они очень-очень счастливы, – подчеркнул инсайдер.
Напомним,