Мама Дана Балана восхитила Сеть редкими кадрами с мужем

17 февраля 2021 11:45 Юлия Крутиева
Мама Дана Балана восхитила Сеть редкими кадрами с мужем
Дан Балан с мамой
кадр из видеоклипа

Мама Дана Балана обнародовала в Сети видео, где показала своего мужа.

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Благодаря проекту «Голос країни» Дан Балан стал одним из самых обсуждаемых артистов среди украинцев. На протяжении нескольких лет публика наблюдала за его флиртом с Тиной Кароль.

Не менее харизматичной у Дана оказалась и его мама. Женщина также певица и даже успела выступить на сцене «Голосу країни», восхитив публику своим голосом и внешним видом.

На днях семья Балана отмечала важное событие. 15 февраля отец молдавского певца отпраздновал день рождения. Михаю Балану исполнилось 66 лет. 

Людмила Балан решила публично поздравить своего любимого, которого поклонники певца никогда еще не видели. Сделала она это на своей странице в Инстаграм.

Мама Дана Балана Людмила / instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila
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Мама Дана опубликовала ролик, в котором соединила архивные и современные фотографии с любимым Михаем.

Сегодня день рождения моего мужа Михай! – пишет в комментариях женщина. – Мы познакомились в 1976 году, будучи студентами государственного университета, и у меня тогда была любимая песня... Я хочу сейчас, в день его рождения, спеть ему песню нашего советского студента!

Напомним,

 

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