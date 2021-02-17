Мама Дана Балана восхитила Сеть редкими кадрами с мужем
Мама Дана Балана обнародовала в Сети видео, где показала своего мужа.
Не менее харизматичной у Дана оказалась и его мама. Женщина также певица и даже успела выступить на сцене «Голосу країни», восхитив публику своим голосом и внешним видом.
На днях семья Балана отмечала важное событие. 15 февраля отец молдавского певца отпраздновал день рождения. Михаю Балану исполнилось 66 лет.
Людмила Балан решила публично поздравить своего любимого, которого поклонники певца никогда еще не видели. Сделала она это на своей странице в Инстаграм.
Сегодня день рождения моего мужа Михай! – пишет в комментариях женщина. – Мы познакомились в 1976 году, будучи студентами государственного университета, и у меня тогда была любимая песня... Я хочу сейчас, в день его рождения, спеть ему песню нашего советского студента!Напомним,
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