Дана Балана и Тину Кароль засняли в одном тренерском кресле: поклонники ликуют ‒ фото

31 января 2021 19:00 Катерина Даниленко
Дана Балана и Тину Кароль засняли в одном тренерском кресле: поклонники ликуют ‒ фото
Дан Балан и Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Во время 10-го "Голоса страны" звездным тренерам Тине Кароль и Дану Балану приписывали страстный роман. Артисты не опровергали и не подтверждали слухи, но преданные поклонники все еще верят в их пару.

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В этом году молдавский исполнитель не занял тренерское кресло в шоу, уступив свое место Олегу Виннику. Однако продюсеры подготовили настоящий сюрприз для фанатов так называемой Дантины.

Судя по фото, на котором певец сидит в одном тренерском кресле с Кароль, он появится на «Голосе страны» в качестве советчика. Музыкант будет помогать Тине отбирать участников в ее команду на вокальных боях.

Дан Балан и Тина Кароль на съемках "Голос страны 11" / социальная сеть Instagram

Продюсер шоу Владимир Завадюк в своем Instagram отметил, что прислушивается к пожеланиям подписчиков и готовит огромное количество приятных неожиданностей, связанных с Тиной Кароль и Даном Баланом.

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Сама же народная артистка не упускает возможности подлить масла в огонь. За кулисами съемок на вопрос интервьюера, кого бы она выбрала Юлию Санину или Дана Балана, Тина кокетливо ответила: «Любовь на троих».

Напомним,

 

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