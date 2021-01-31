Дана Балана и Тину Кароль засняли в одном тренерском кресле: поклонники ликуют ‒ фото
Во время 10-го "Голоса страны" звездным тренерам Тине Кароль и Дану Балану приписывали страстный роман. Артисты не опровергали и не подтверждали слухи, но преданные поклонники все еще верят в их пару.
Судя по фото, на котором певец сидит в одном тренерском кресле с Кароль, он появится на «Голосе страны» в качестве советчика. Музыкант будет помогать Тине отбирать участников в ее команду на вокальных боях.
Продюсер шоу Владимир Завадюк в своем Instagram отметил, что прислушивается к пожеланиям подписчиков и готовит огромное количество приятных неожиданностей, связанных с Тиной Кароль и Даном Баланом.
Напомним,