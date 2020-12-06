Дан Балан признался, по какой причине следил за эфирами "Танців з зірками"

6 декабря 2020 16:00 Катерина Даниленко
Дан Балан признался, по какой причине следил за эфирами
Певец Дан Балан
социальная сеть Instagram

Настоящим сюрпризом в финале шоу "Танців з зірками" стало появление Дана Балана. Вместе с финалисткой "Голосу країни" музыкант представил новую композицию.

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За кулисами исполнитель поделился, что во время пандемии работал над новым альбомом, который совсем скоро услышит публика. Провести карантин Балану посчастливилось в трех странах.

Я чуть-чуть пропал. Я готовил альбом. Уединился и работал. Ждите сюрпризов… Я был и в Украине, и в Молдове, и в Румынии.

Дан Балан и Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

Украину артист любит по-особенному. Ему очень нравится страна, люди и то, как он себя здесь чувствует. Что касается танцевального шоу, то певец не следил за борьбой участников, однако включал телевизор по другой причине.

Смотрел... только посмотреть, в чем же Тина сегодня вышла, увидел и все, дальше работать,
‒ откровенничает музыкант.

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Не обошлось и без провокационного вопроса о романе Дана с Тиной. Мужчина уклонился от прямого ответа, тем самым подогрев интерес поклонников к личной жизни.

Пусть это останется загадкой… В книге… Написанной рукой великого мастера.

Напомним,

 

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