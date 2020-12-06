Дан Балан признался, по какой причине следил за эфирами "Танців з зірками"
Настоящим сюрпризом в финале шоу "Танців з зірками" стало появление Дана Балана. Вместе с финалисткой "Голосу країни" музыкант представил новую композицию.
Я чуть-чуть пропал. Я готовил альбом. Уединился и работал. Ждите сюрпризов… Я был и в Украине, и в Молдове, и в Румынии.
Украину артист любит по-особенному. Ему очень нравится страна, люди и то, как он себя здесь чувствует. Что касается танцевального шоу, то певец не следил за борьбой участников, однако включал телевизор по другой причине.
Смотрел... только посмотреть, в чем же Тина сегодня вышла, увидел и все, дальше работать,‒ откровенничает музыкант.
Пусть это останется загадкой… В книге… Написанной рукой великого мастера.
Напомним,