Снежана Бабкина назвала причину, из-за которой ее муж лишился 70% центрального зрения

30 января 2021 15:00 Катерина Даниленко
Снежана Бабкина назвала причину, из-за которой ее муж лишился 70% центрального зрения
Музыкант Сергей Бабкин с женой Снежаной
социальная сеть Instagram

Совсем недавно стало известно о редком заболевании Сергея Бабкина.

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Музыкант в личном микроблоге сообщил, что скоропостижно теряет зрение. В Украине артисту, к сожалению, помочь не могут, поэтому Сергей вместе с женой отправляется в Австрию, где ему назначена операция.

В Instagram-stories жена певца Снежана рассказала, что после длительных исследований врачи выяснили ‒ серьезные проблемы со зрением вызвал вирус. Он поразил почки, а уже потом дал осложнения на глаза.

Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Он нам объяснил, что почки ‒ орган «тихий», который терпит до последнего, но в любой момент может произойти выплеск. Чтобы этого избежать, раз в году, особенно людям после 30-ти, нужно делать очистку себя.

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Уже 1 февраля звездная чета отправляется в Вену, а 5 февраля музыканта прооперируют. Блогерша пообещала держать поклонников в курсе всего, что будет происходить в медучреждении. 

Напомним,

Музыкант Сергей Бабкин / социальная сеть Instagram
 

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