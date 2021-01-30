Снежана Бабкина назвала причину, из-за которой ее муж лишился 70% центрального зрения
Совсем недавно стало известно о редком заболевании Сергея Бабкина.
В Instagram-stories жена певца Снежана рассказала, что после длительных исследований врачи выяснили ‒ серьезные проблемы со зрением вызвал вирус. Он поразил почки, а уже потом дал осложнения на глаза.
Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Он нам объяснил, что почки ‒ орган «тихий», который терпит до последнего, но в любой момент может произойти выплеск. Чтобы этого избежать, раз в году, особенно людям после 30-ти, нужно делать очистку себя.
Напомним,
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