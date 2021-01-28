Michelle Andradе поделилась деталями своего нового романа
На этой неделе Michelle Andradе порадовала публику сразу двумя новостями.
Вторая новость касается перемен в личной жизни певицы. Во время записи авторской программы Потапа и Позитива «2POPODCAST» она призналась, что влюблена.
Не так давно Мишель закрутила новый роман. К сожалению, певица не призналась, с кем и как долго она уже встречается, но отметила, что в первую очередь любимый для нее - друг.
Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь, - говорит звезда. - Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя.
Напомним,