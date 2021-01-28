Michelle Andradе поделилась деталями своего нового романа

28 января 2021 12:25 Юлия Крутиева
Michelle Andradе поделилась деталями своего нового романа
Певица Michelle Andradе
instagram.com/mishvirmish

На этой неделе Michelle Andradе порадовала публику сразу двумя новостями.

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Первая касается творческой жизни Michelle Andradе. Певица удивила неожиданным дуэтом с экс-солистом группы «Время и Стекло» Алексеем Завгородним. Совсем скоро они представят совместный трек.

Вторая новость касается перемен в личной жизни певицы. Во время записи авторской программы Потапа и Позитива «2POPODCAST» она призналась, что влюблена.

Не так давно Мишель закрутила новый роман. К сожалению, певица не призналась, с кем и как долго она уже встречается, но отметила, что в первую очередь любимый для нее - друг.

Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь, - говорит звезда. - Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя.

Певица Michelle Andradе / instagram.com/mishvirmish
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Ранее Мишель встречалась с певцом Никитой Ломакиным. К сожалению, их отношения оказались не длительными. В прошлом году стало известно, что они расстались.

Напомним,

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