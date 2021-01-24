Сергей Бабкин серьезно болен: 70% центрального зрения уже нет

24 января 2021 14:00 Катерина Даниленко
Сергей Бабкин серьезно болен: 70% центрального зрения уже нет
Певец Сергей Бабкин
социальная сеть Instagram

Музыканту Сергею Бабкину назначена операция.

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Исполнитель откровенно признался своим поклонникам, что сейчас переживает не лучшие времена. Врачи поставили ему диагноз ‒ воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости.

Сергей отметил, что его заболевание очень редкое, а операцию, которую в срочном порядке нужно провести, в Украине не делают. Мужчина отправляется в Австрию, чтобы не терять ни дня.

Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так ‒ 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей. Время идёт на дни! Нужного оборудования и соответствующего препарата для совершения данной операции в Украине нет! В странах СНГ‒ тоже нет… Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять.

Музыкант Сергей Бабкин / социальная сеть Instagram

Певец добавил, что в карантинных условиях очень непросто организовать поездку. Операция у него назначена на 5 февраля, а о его состоянии здоровья можно будет узнать у его супруги Снежаны, ведь сам Бабкин уходит на некоторое время из соцсетей.

Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10ти-дневный карантин, так как зрение не даёт мне много времени. Ищите меня на странице у Снежки. И пожелайте удачи.

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Поклонники и коллеги поддержали музыканта теплыми словами: «Все будет хорошо! И будет у тебя нюх как у собаки, и взгляд как у орла!», «Мы с тобой», «Сергей! Будьте здоровы! Пусть все пройдет легко», «Просто выздоравливайте! Мы хотим вас слышать! И хотим, чтобы вы видели наши улыбки и радостные лица от вашей музыки».

Напомним,

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