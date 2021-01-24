Сергей Бабкин серьезно болен: 70% центрального зрения уже нет
Музыканту Сергею Бабкину назначена операция.
Сергей отметил, что его заболевание очень редкое, а операцию, которую в срочном порядке нужно провести, в Украине не делают. Мужчина отправляется в Австрию, чтобы не терять ни дня.
Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так ‒ 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей. Время идёт на дни! Нужного оборудования и соответствующего препарата для совершения данной операции в Украине нет! В странах СНГ‒ тоже нет… Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять.
Певец добавил, что в карантинных условиях очень непросто организовать поездку. Операция у него назначена на 5 февраля, а о его состоянии здоровья можно будет узнать у его супруги Снежаны, ведь сам Бабкин уходит на некоторое время из соцсетей.
Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10ти-дневный карантин, так как зрение не даёт мне много времени. Ищите меня на странице у Снежки. И пожелайте удачи.
Напомним,