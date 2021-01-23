Екатерина Кухар похвасталась точеной фигурой в откровенном купальнике: а вот и фривольности ‒ фото

23 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Екатерина Кухар похвасталась точеной фигурой в откровенном купальнике: а вот и фривольности ‒ фото
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар
социальная сеть Instagram

Вместе с мужем и детьми судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар проводит зимние каникулы на Мальдивах.

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Знаменитость уже похвасталась роскошной виллой, показала, как отпраздновала день рождение под шум прибоя и поделилась кадрами с детьми, которые с удовольствием катаются на катере и изучают местную живность.

Наш отель, словно необитаемый остров, он полностью эко-френдли, а обувь тут считается плохим тоном. Поэтому по территории отеля все туристы ходят босиком ‒это своеобразный ритуал, который транслирует философию этого места. Вокруг виллы все покрыто густой зеленью, а работники отеля настолько бережно относятся к каждому уголку этого места, что каждый его миллиметр пропитан заботой и любовью к природе.

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Сейчас же пришло время и откровенных снимков в купальнике. В Instagram появились сексуальные фото балерины, сделанные под открытым душем. Звезда позирует в изумрудном бикини с кружевом, демонстрируя роскошное тело. Предположительно, запечатлел во всей красе любимую Александр Стоянов.

Наполниться энергией,
‒ подписала кадры Екатерина, добавив хештег «полное обновление».

Напомним,

Екатерина Кухар на отдыхе / социальная сеть Instagram

Екатерина Кухар на отдыхе / социальная сеть Instagram
 

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