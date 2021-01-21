Леся Никитюк поделилась деталями расставания с любимым

Ведущая Леся Никитюк успевает все!

За свою карьеру Леся Никитюк успела облетать практически весь мир, успешно построила карьеру ведущей, является ярким блогером и даже занимается бизнесом.

Из-за такого загруженного графика Леся очень редко дает интервью. Однако журналистам все-таки удается уговорить звезду на разговор. Одним из таких стал Дмитрий Гордон.

В интервью с известным журналистом Никитюк приоткрыла множество фактов о своей семье и перипетиях в личной жизни. Ведущая вспомнила о романе с соседом и призналась, есть ли у нее сейчас парень.

Леся рассказала, что ее отношения с соседом разрушила ее занятость. Мужчине было сложно выдерживать длительные разлуки с любимой.

Не принимать ни в чем участия, не работать, а уделять время только одному человеку – это измена. Для меня это именно так. Конечно, когда есть семья и дети, то нужно уметь это все правильно сочетать, - говорит Никитюк. - А когда отношения нигде не зафиксированы, я не говорю, что это обязательно должен быть паспорт, то нет смысла отказываться от проектов. Так можно встречаться год, два, не понимать, человек готов к чему-то серьезному, есть разные страхи.

При этом на прямой вопрос своего собеседника о том, есть ли у нее любимый, Леся ответила двузначно.

Сердце еще не перегорело, - сказала звезда.

Напомним,