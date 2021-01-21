Арнольду Шварценеггеру сделали прививку от коронавируса в салоне его авто – видео
Актер Арнольд Шварценеггер привился от COVID-19 буквально на ходу.
В ролике видно, что актер приехал в пункт вакцинации, однако прививку ему делала медсестра прямо через окно автомобиля.
Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если вы имеете право, присоединяйтесь ко мне и зарегистрируйтесь, чтобы получить вакцину, - завершив свою речь знаменитой фразой из Терминатора, - Пошли со мной, если хочешь жить!
Отметим, что одним из первых актеров, кто вакцинировался от коронавируса, был звезда "Властелина колец" - 81-летний Иэн МакКеллен.
К слову, звезда "Властелина колец" Иэн МакКеллен стал одним из первых актеров, кто вакцинировался от Covid-19.
Напомним,