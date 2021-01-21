Арнольду Шварценеггеру сделали прививку от коронавируса в салоне его авто – видео

21 января 2021 11:18 Юлия Крутиева
Арнольду Шварценеггеру сделали прививку от коронавируса в салоне его авто – видео
Актер Арнольд Шварценеггер
Fotobank / GettyImages

Актер Арнольд Шварценеггер привился от COVID-19 буквально на ходу.

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73-летний "железный Арни" вакцинировался от коронавируса. Видео, где запечатлен этот момент, Арнольд Шварценеггер опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

В ролике видно, что актер приехал в пункт вакцинации, однако прививку ему делала медсестра прямо через окно автомобиля.

Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если вы имеете право, присоединяйтесь ко мне и зарегистрируйтесь, чтобы получить вакцину, - завершив свою речь знаменитой фразой из Терминатора, - Пошли со мной, если хочешь жить!

Отметим, что одним из первых актеров, кто вакцинировался от коронавируса, был звезда "Властелина колец" - 81-летний Иэн МакКеллен.

К слову, звезда "Властелина колец" Иэн МакКеллен стал одним из первых актеров, кто вакцинировался от Covid-19.

Напомним,

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