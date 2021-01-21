Невероятная правда о звездах: какие тайны скрывает сумочка Виктории Смеюхи

Каждую субботу в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей в проекте о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

В минувшем выпуске ведущие показали, какие тайны скрывает сумочка солистки группы «НеАнгелы», певицы Виктории Смеюхи ! Виктория стала героиней рубрики «Звездная сумка» и показала, что хранит ее сумочка Gucci.

7 вещей, которые артистка носит с собой:

1. Медицинская маска.

2. Спортивная резинка для приседаний.

3. Скороговорки для дикции. Певица признается, что хотела бы попробовать себя в роли ведущей.

4. Электронная книга.

5. Массажный крем.

Он полностью запечатан, я его еще не открывала. Но мне кажется, что когда-то он мне понадобится, - комментирует Виктория.

6. Иголки и нитки.

Были у меня, кстати, ситуации, когда у молодых людей, с которыми я общалась, резко происходили траблы. И тогда включалась женщина, - объясняет певица.

7. Символ «ключики и два кольца».

Когда я была в одном месте, на гастролях, я пошла в храм. Там мне посоветовали такую приобрести вещь, - рассказывает артистка.

Что еще солистка группы «НеАнгелы» носит с собой – смотрите в полной версии сюжета онлайн на нашем сайте.

Больше новостей о жизни селебрити – в выпусках «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30 на СТБ.