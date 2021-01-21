Невероятная правда о звездах: какие тайны скрывает сумочка Виктории Смеюхи

21 января 2021 10:47 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: какие тайны скрывает сумочка Виктории Смеюхи
Невероятная правда о звездах: какие тайны скрывает сумочка Виктории Смеюхи
пресс-служба

Каждую субботу в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей в проекте о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Читайте такжеАферисты в сетях-6: от некоторых расследований у команды проекта кровь стынет в жилах
В минувшем выпуске ведущие показали, какие тайны скрывает сумочка солистки группы «НеАнгелы», певицы Виктории Смеюхи! Виктория стала героиней рубрики «Звездная сумка» и показала, что хранит ее сумочка Gucci.

7 вещей, которые артистка носит с собой:

1. Медицинская маска.

2. Спортивная резинка для приседаний.

Читайте такжеГде логика?: дата премьеры шоу и что осталось за кадром – интересные факты
3. Скороговорки для дикции. Певица признается, что хотела бы попробовать себя в роли ведущей.

4. Электронная книга.

5. Массажный крем.

Он полностью запечатан, я его еще не открывала. Но мне кажется, что когда-то он мне понадобится, - комментирует Виктория.

6. Иголки и нитки.

Были у меня, кстати, ситуации, когда у молодых людей, с которыми я общалась, резко происходили траблы. И тогда включалась женщина, - объясняет певица.

7. Символ «ключики и два кольца».

Когда я была в одном месте, на гастролях, я пошла в храм. Там мне посоветовали такую приобрести вещь, - рассказывает артистка.

Что еще солистка группы «НеАнгелы» носит с собой – смотрите в полной версии сюжета онлайн на нашем сайте.

Больше новостей о жизни селебрити – в выпусках «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30 на СТБ.

Облако тегов

СТБ Невероятная правда о звездах Неймовiрна правда про зiрок Вика из НеАнгелов телешоу Виктория Смеюха секреты звезд

Материалы по теме

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 12.10.2020)
Телешоу

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 12.10.2020)
Где логика?: дата премьеры шоу и что осталось за кадром – интересные факты
Новости

Где логика?: дата премьеры шоу и что осталось за кадром – интересные факты
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.01.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.01.2021)
Гороскоп на 22 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 22 января 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день

Крещение 2021: дата, традиции праздника, будет ли выходной день
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Популярное видео

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

МАСКА: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Се ля ви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)

Несладкая месть: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.01.2021)
Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 19.01.2021)

Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 19.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK