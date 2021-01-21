Невероятная правда о звездах: какие тайны скрывает сумочка Виктории Смеюхи
Каждую субботу в 9:30 на СТБ Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей в проекте о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».
7 вещей, которые артистка носит с собой:
1. Медицинская маска.
2. Спортивная резинка для приседаний.
4. Электронная книга.
5. Массажный крем.
Он полностью запечатан, я его еще не открывала. Но мне кажется, что когда-то он мне понадобится, - комментирует Виктория.
6. Иголки и нитки.
Были у меня, кстати, ситуации, когда у молодых людей, с которыми я общалась, резко происходили траблы. И тогда включалась женщина, - объясняет певица.
7. Символ «ключики и два кольца».
Когда я была в одном месте, на гастролях, я пошла в храм. Там мне посоветовали такую приобрести вещь, - рассказывает артистка.
Что еще солистка группы «НеАнгелы» носит с собой – смотрите в полной версии сюжета онлайн на нашем сайте.
Больше новостей о жизни селебрити – в выпусках «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30 на СТБ.