Виктория Смеюха из "НеАнгелов" стала ведущей шоу "Хто зверху?"

Юбилейный десятый сезон игрового шоу «Хто зверху?» (Новый канал) не перестает удивлять зрителей. То историю откровенную кто-то из гостей расскажет, то звезды стриптиз станцуют, то чуть не подерутся.

В новом выпуске шоу "Хто зверху-10" , который сегодня выйдет в эфир, вообще неожиданно для всех прямо посреди программы сменилась ведущая! Ненадолго, конечно, но все же капитанство женской команды перешло к Виктории Смеюхе.

После второго раунда шоу, «По губам», черненькая из «НеАнгелов» сказала, что Леся Никитюк не слишком четко и понятно выговаривала слова.

Господин судья, Виктория Смеюха говорит, что капитан уже не тот, что что-то с артикуляционным аппаратом. Плохой рот, – заявила ведущая Нового канала.

Объяснений долго ждать не пришлось.

Ну вот смотрите: если бы мне загадали показать слово «насос», то букву «н» говорила бы, выдвигая язык, – сказала Смеюха. – А я во время раунда услышала «лосось», потому что на звуке «л» язык должен быть подальше во рту. У каждой буквы есть определенная динамика происходящего в ротовой полости.

Леся Никитюк не растерялась и вместо того, чтобы обидеться на критику, согласилась с Викой и перевела ее на место капитана.

Лупашь, – заявила Никитюк.

Конечно, все это было в шутку. Хотя возмущение в глазах Леси читалось.

Как же сложилась игра после такого резкого поворота почти в начале шоу – смотрите сегодня в 19:00 в свежем выпуске шоу «Хто зверху?» на Новом канале!

Напомним,