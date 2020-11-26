МАСКА: для костюма Циклопа был изготовлен гигантский глаз диаметром 1 метр

Специально для украинской версии мирового бестселлера The Masked Singer художники по костюмам разрабатывают масштабные уникальные костюмы и образы, которых еще не было ни в одной стране мира.

Одним из героев звездного шоу-детектива «МАСКА» на канале «Украина» станет потрясающий мифический гигант – Циклоп, при создании которого художники импровизировали не только с оригинальными технологиями, но и с формами.

Шоу «МАСКА» поставит перед зрителями непростую задачу – угадать, кто из знаменитостей скрывается под костюмами невероятных персонажей. К созданию уникальных героев продюсеры канала «Украина» привлекли известных дизайнеров и художников Украины – Лесю Патоку и Назара Дидыка. Художники разработали более 60-ти образов, из которых были отобраны 22 лучшие. Одним из них стал Циклоп. По словам Леси Патоки, которая занимается разработкой данного персонажа, – камнем преткновения стала главная деталь Циклопа, а именно – глаз.

Мастера долго подбирали форму нужного размера, а после создали эксклюзивную деталь – глаз, который в диаметре достигает 1 метра. И так как все костюмы шоу сделаны по уникальным технологиям, времени на детали уходит достаточно много, на этот раз было потрачено целых 5 рабочих дней!

Мы очень долго над ним работали и не могли понять, где же нам взять форму такого большого диаметра. В итоге купили самый большой фитнес-шар, с которого сняли гипсовую форму, после чего отливалась силиконовая форма, а в нее заливался пластик, – поделилась подробностями работы Леся Патока. – Глаз нашего Циклопа полностью пластиковый и сверху вручную расписан мастерами. Поэтому это уникальный, единственный в Украине глаз подобного размера!

Как сообщалось ранее, украинское шоу «МАСКА» на канале «Украина» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Ведущим шоу станет телезвезда Владимир Остапчук.

Напомним,