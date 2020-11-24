МАСКА: рассекречен второй звездный детектив шоу

Канал «Украина» активно работает над украинской адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer, который выйдет в Украине под названием «МАСКА».

Вместе с телезрителями угадывать, какие знаменитости прячутся под масками, будут звездные детективы проекта Маска , одним из которых станет мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO.

Группу DZIDZIO, фронтменом которой является Михаил Хома, знает в нашей стране каждый – от мала до велика. Песни коллектива постоянно звучат на радио и телевидении, а фильмы с его участием собирают в кинотеатрах сотни тысяч украинцев. Настоящим сюрпризом для всех стало невероятное исполнение артистом Гимна Украины перед игрой Национальной сборной Украины по футболу. От DZIDZIO исходит очень добрая и светлая энергетика, в отечественном шоу-бизнесе все о нем отзываются только положительно. Да и сам артист относится к коллегам по-дружески и с уважением.

Я з нетерпінням чекаю на початок зйомок грандіозного шоу «МАСКА»! Коли мене запросили бути зірковим детективом, звісно ж, я передивлявся оригінальний формат шоу в інтернеті і був вражений, наскільки грандіозно там все виглядає! Від нашого шоу очікую не менш масштабні постановки. Хочу вам сказати, що з дитинства дуже добре відгадував усі загадки і в грі в хованки всіх знаходив дуже швидко. У мене дуже хороша інтуїція, і я сподіваюся, що всіх одразу буду вгадувати, навіть без підказок! – рассказывает DZIDZIO.

DZIDZIO

Вместе с телезрителями и другими звездными детективами шоу «МАСКА» артист будет угадывать, кто же может скрываться под впечатляющими костюмами.

DZIDZIO – один из самых ярких и неординарных артистов в украинском шоу-бизнесе, который с удовольствием принимает участие в самых смелых экспериментах. Он веселый, остроумный, при этом очень добрый и трогательный. DZIDZIO на ходу придумывает множество шуток, а его проникновенная манера общения и зоркий глаз помогут ему разгадать главную тайну проекта, – комментирует директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

DZIDZIO

Задача звездных детективов в музыкальном шоу «МАСКА» – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

К слову, канал «Украина» уже рассекретил имя первого звездного детектива гипершоу «МАСКА», им станет известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова.

Напомним,