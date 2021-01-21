Аферисты в сетях-6: от некоторых расследований у команды проекта кровь стынет в жилах

Ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь приоткрыла завесу тайны над новым сезоном разоблачающего проекта.

Шестой сезон «Аферистов в сетях» уже отсняли, а значит, совсем скоро зрители Нового канала увидят новые разоблачения, проверки на верность и, конечно же, традиционные фокусы! На этот раз в центре внимания ведущей Елены-Кристины Лебедь – телефонные аферы.

Это то, с чем постоянно сталкивается каждый из нас. Звонки из псевдобанков, псевдосмс: «Вы выиграли авто/квартиру/400 тысяч грн!!!», телефонные разводняки на сайтах продажи («пришли мне залог, а я тебе – паспорт!») и прочее, – говорит ведущая Нового канала. – Такого добра – пруд пруди. В шестом сезоне «Аферистов в сетях» зритель увидит много подобных схем.

От некоторых расследований команды «Аферистов…» кровь стынет в жилах. Только подумайте: людей могут обмануть даже… в клиниках!

Зритель узнает, что скрывается за заманчивым предложением израильской клиники за 7 тысяч евро на недельку принять участие в их эксперименте. В каком же эксперименте? Обещаю, у вас будет шок! – интригует Елена-Кристина Лебедь. – А еще вы узнаете, почему не стоит радоваться, когда кавалер на первом же свидании дарит 100 тысяч гривен – ведь в итоге можно остаться даже без туфель!

Впервые за все годы существования проекта на съемки смогли попасть обычные зрители. Они прошли кастинг на лучший фокус. Победители оказались по ту сторону экрана.

Идея снять зрителей в кадре появилась прямиком из моей жизни. Знаете, что говорят все, кто подходит ко мне на улице? «Ваша программа – бомба! И фокусы – огонь! Мы дома гостям показывали – они упали со стула! Так что теперь мы тоже можем забабахать вам фокус!» И как повалили ко мне в личку сообщения зрителей, которые предлагали, чтобы я показала их фокус… – улыбается ведущая Нового канала. – Подумала: «Стоп! Если они так классно и ловко это делают, почему бы им самим не удивить нашу аудиторию и меня?» Это был своего рода вызов от зрителей, и мы его приняли. В шестом сезоне сидеть с квадратными глазами за барной стойкой будет не только наш бармен Саша, но и я.

Смотрите шестой сезон «Аферистов в сетях» уже этой весной на Новом канале!

Напомним,