Звезда фильма "Отряд самоубийц" Юэль Киннаман женится на модели Victoria's Secret

20 января 2021 13:35 Юлия Крутиева
Звезда фильма
Актер Юэль Киннаман
instagram.com/joelkinnaman

Актер Юэль Киннаман решился на кардинальные перемены в своей жизни.

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В 2019 году Юэль Киннаман начал встречаться с моделью Victoria's Secret Келли Гейл. И теперь пара готовится перейти на новый уровень своих отношений. 

В начале этой недели Юэль сделал предложение руки и сердца Келли. Особенное событие произошло во время прогулки по одному из побережий в Калифорнии. 

Важным моментом в жизни звезда фильма «Отряд самоубийц» поделился на своей странице в Инстаграм. Мужчина стал на одно колено перед любимой и преподнес ей кольцо на вершине утеса. 

Она сказала «Нет». Шучу, - сообщил радостную новость актер.

Юэль Киннаман с невестой / instagram.com/joelkinnaman
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Для Юэля Киннамана этот брак станет вторым. Ранее 41-летний актер был женат на тату-мастере Клео Ваттенстрем. 25-летняя шведская модель выйдет замуж впервые. 

Напомним,   

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