Звезда фильма "Отряд самоубийц" Юэль Киннаман женится на модели Victoria's Secret
Актер Юэль Киннаман решился на кардинальные перемены в своей жизни.
В начале этой недели Юэль сделал предложение руки и сердца Келли. Особенное событие произошло во время прогулки по одному из побережий в Калифорнии.
Важным моментом в жизни звезда фильма «Отряд самоубийц» поделился на своей странице в Инстаграм. Мужчина стал на одно колено перед любимой и преподнес ей кольцо на вершине утеса.
Она сказала «Нет». Шучу, - сообщил радостную новость актер.
Напомним,