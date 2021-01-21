19-летняя Соня Евдокименко поделилась нежными фото со своим любимым мужчиной

В октябре 2020 года Соня Евдокименко призналась, что у нее появился новый бойфренд.

Тогда в Инстаграм-сториз внучка Софии Ротару опубликовала несколько кадров со своим возлюбленным, однако рассекречивать его имя она не стала. За нее это быстро сделали подписчики.

Оказалось, что 19-летняя Соня Евдокименко встречается с 32-летним бизнесменом Денисом Жадановым. Мужчина входит в "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий" по версии журнала Forbes.

На своей странице в Инстаграм София не делится с фолловерами общими снимками с любимым. Однако сегодня девушка решила это сделать, и в ее микроблоге впервые появились фотографии с Денисом. Такие же кадры появились и на странице Жаданова в соцсети.

Соня Евдокименко с бойфрендом Денисом Жадановым / instagram.com/iamsofiaeve

Все, что тебе нужно это... – такими словами сопроводила свой пост Евдокименко.

Поклонники сразу же отреагировали на публикации пары. В комментариях они отметили, что Соня и Денис – невероятно красивая пара. И что за границей – нормально, когда мужчина значительно старше своей женщины.

Соня Евдокименко и Денис Жаданов / instagram.com/iamsofiaeve

К слову, с избранником своей внучки София Ротару знакома. В своем недавнем интервью певица призналась, что против раннего брака Сони, так как девушка должна получить сначала хорошее образование.

Напомним,