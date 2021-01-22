Лилия Подкопаева провела уютный вечер со своей кумой Ани Лорак: Для дружбы нет расстояний

22 января 2021 12:55 Юлия Крутиева
Лилия Подкопаева провела уютный вечер со своей кумой Ани Лорак: Для дружбы нет расстояний
Лилия Подкопаева и Ани Лорак
instagram.com/podkopayeva_official

Несколько дней назад Ани Лорак прилетела в Украину.

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На своей странице в Инстаграм певица делилась с поклонниками снимками с заснеженного Киева во время прогулки по центральным улицам столицы. Ани Лорак рассказала, что прилетела по работе, и уладить личные дела.

Однако все свое свободное время артистка посвящает самым родным и близким. На днях Ани встретилась со своей 74-летней мамой Жанной Васильевной.

А вчера Лорак впервые за долгое время повидалась со своей кумой, олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой. Спортсменка опубликовала совместное фото в Ани, отметив с помощью геолокации, что их встреча состоялась в Киеве.

И до утра опять не будем спать... – подписала фото Подкопаева.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official

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Позже в Инстаграм-сториз гимнастка опубликовала еще несколько кадров на которых показала, как она со своей подругой и кумой проводят уютный зимний вечер. Женщины зажгли на столе свечи, включили трек Ани Лорак "Страдаем и любим" и попивали красное вино.

Напомним,

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