"Мисс Украина Вселенная-2014" родила первенца: трогательное фото малыша

22 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Мисс Украина Вселенная-2014 Анна Андрес
instagram.com/ann.andres

27-летняя модель Анна Андрес впервые стала мамой.

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Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес поделилась с поклонниками радостной новостью о пополнении в семье. На своей странице в Инстаграм новоиспеченная мама опубликовала серию снимков с роддома.

Девушка не стала скрывать пол малыша. Также Анна поделилась первыми снимками сыночка.

20.01.21 Вчера был сложный, но самый счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина, - написала в Сети Анна.

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Отметим, что в июле 2020 года в Каннах состоялась свадьба Анны Андрес и французского предпринимателя в сфере недвижимости и гостинично-ресторанного бизнеса Давида Барокаса. Отношения пары развивались стремительно – спустя 2 месяца романа влюбленные помолвились, а через год – поженились.

Напомним, 

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