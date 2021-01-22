"Мисс Украина Вселенная-2014" родила первенца: трогательное фото малыша
22 января 2021 04:00
Мисс Украина Вселенная-2014 Анна Андрес
instagram.com/ann.andres
27-летняя модель Анна Андрес впервые стала мамой.
пополнении в семье. На своей странице в Инстаграм новоиспеченная мама опубликовала серию снимков с роддома.
Девушка не стала скрывать пол малыша. Также Анна поделилась первыми снимками сыночка.
20.01.21 Вчера был сложный, но самый счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина, - написала в Сети Анна.
Напомним,