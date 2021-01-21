МАСКА: украинский Буряк вызовет жаркую дискуссию между звездными детективами

В субботу, 23 января, в 21:00 телеканал «Украина» покажет второй выпуск масштабного шоу «МАСКА», которое уже завоевало любовь миллионов украинских зрителей.

Согласно формату The Masked Singer, в национальной адаптации проекта МАСКА могут быть персонажи, которые ассоциируются с этой страной. В Украине одним из них стал герой, без которого невозможно самое известное украинское блюдо борщ – Буряк.

В новом эпизоде шоу «МАСКА» зрители познакомятся со второй восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров. Над впечатляющим образом работал дизайнер Назар Дидык, который раскрывает секреты создания костюма.

Так, вес головы Буряка составляет около 5 килограммов, а высота вместе с ботвой – почти полтора метра. Форму изготавливали из маленьких частей специального материала Ева. Усы, брови, зубы, листья – все элементы костюма – исключительно ручная работа, поэтому мастерам пришлось изрядно поработать над этим героем.

А вот какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. Впрочем, таинственный Буряк все-таки дал несколько подсказок о своей личности.

Физкульт-привет! Будем знакомы, я – Буряк. Не заметить меня сложно – из-за моего роста. Он всегда помогал мне как в спорте, так и в обычной жизни. У меня на родине степной заяц чувствует себя прекрасно, неудивительно, что и я появился на свет именно там. Я рождался долго – произошло это, как в фильме – после дождичка в четверг. Меня увидели – и обалдели. На это была уважительная причина – любой обалдел бы. Как думаете, чего бы это? – смеется Буряк.

На сцене грандиозного шоу «МАСКА» Буряк исполнит известную украинскую песню «Смерека», а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами. Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва. Какие знаменитости могли спрятаться под этими неимоверными костюмами?

Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 23 января, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,