МАСКА: украинский Буряк вызовет жаркую дискуссию между звездными детективами
В субботу, 23 января, в 21:00 телеканал «Украина» покажет второй выпуск масштабного шоу «МАСКА», которое уже завоевало любовь миллионов украинских зрителей.
В новом эпизоде шоу «МАСКА» зрители познакомятся со второй восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров. Над впечатляющим образом работал дизайнер Назар Дидык, который раскрывает секреты создания костюма.
Так, вес головы Буряка составляет около 5 килограммов, а высота вместе с ботвой – почти полтора метра. Форму изготавливали из маленьких частей специального материала Ева. Усы, брови, зубы, листья – все элементы костюма – исключительно ручная работа, поэтому мастерам пришлось изрядно поработать над этим героем.
А вот какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. Впрочем, таинственный Буряк все-таки дал несколько подсказок о своей личности.
Физкульт-привет! Будем знакомы, я – Буряк. Не заметить меня сложно – из-за моего роста. Он всегда помогал мне как в спорте, так и в обычной жизни. У меня на родине степной заяц чувствует себя прекрасно, неудивительно, что и я появился на свет именно там. Я рождался долго – произошло это, как в фильме – после дождичка в четверг. Меня увидели – и обалдели. На это была уважительная причина – любой обалдел бы. Как думаете, чего бы это? – смеется Буряк.
Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 23 января, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,