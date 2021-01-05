Ани Лорак сообщила о пополнении в семье

5 января 2021 13:20 Юлия Крутиева
Ани Лорак сообщила о пополнении в семье
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак рассказала о пополнении в семье.

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Певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и работает в России, поделилась со своими поклонниками приятной новостью – не так давно в ее доме появился новый член семьи.

Нет-нет, артистка не стала во второй раз мамой. Дело в том, что Лорак решила завести домашнего любимца - щенка породы мальтипу. Это наполовину той-пудель, наполовину – мальтийская болонка.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak
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Ани даже уже поделилась фотографией с новым членом семьи на своей странице в Инстаграм. В кадре собака, которую дочь звезды назвала Тоша, мило сидит у нее на руках.

Знакомьтесь, это – Тоша! – пишет 42-летняя певица. – Именно такое имя дала моя дочь София нашему новому члену семьи!

Напомним, 

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