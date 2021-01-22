Джиджи Хадид рассекретила имя 4-месячной дочери

22 января 2021 11:40 Юлия Крутиева
Джиджи Хадид рассекретила имя 4-месячной дочери
Супермодель Джиджи Хадид
instagram.com/gigihadid

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид впервые стала мамой.

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Супермодель Джиджи Хадид вместе со своим бойфрендом Зейном Маликом стали родителями девочки, о чем сообщили на своих страницах в Инстаграм. При этом пара не показывала лицо малышки и держала в тайне ее имя.

25-летней Джиджи и 28-летнему Зейну удавалось хранить интригу четыре месяца и только вчера они решились все-таки рассказать, как они назвали дочку.

На своей странице в Инстаграм Хадид написала, что она теперь мама Хай (Khai). Фолловеры звезды уверены, что дочку певица назвала в честь своей бабушки – матери своего отца Мохаммеда Хадида, которую зовут Хайрия.

Джиджи Хадид с дочкой / instagram.com/gigihadid
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Показывать лицо дочки Джиджи вместе с любимым пока не спешат. Но их поклонники надеются, что свою малышку пара покажет миру совсем скоро, украсив вместе с ней обложку какого-то глянца.

Засиживаться долго в декрете Хадид не захотела и уже вернулась к работе. Но о своих материнских обязанностях она совершенно не забывает, разделяя все прелести ухода за малышкой вместе со своим бойфрендом.

Напомним, 

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