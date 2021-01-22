Джиджи Хадид рассекретила имя 4-месячной дочери
В сентябре 2020 года Джиджи Хадид впервые стала мамой.
25-летней Джиджи и 28-летнему Зейну удавалось хранить интригу четыре месяца и только вчера они решились все-таки рассказать, как они назвали дочку.
На своей странице в Инстаграм Хадид написала, что она теперь мама Хай (Khai). Фолловеры звезды уверены, что дочку певица назвала в честь своей бабушки – матери своего отца Мохаммеда Хадида, которую зовут Хайрия.
Засиживаться долго в декрете Хадид не захотела и уже вернулась к работе. Но о своих материнских обязанностях она совершенно не забывает, разделяя все прелести ухода за малышкой вместе со своим бойфрендом.
Напомним,