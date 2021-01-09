Екатерина Кухар рассказала о самых страшных снах балерины: это катастрофа
Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар призналась, что иногда от страшных снов просыпается в холодном поту.
По ее словам, самым большим страхом является незнание порядка танца. Если актеру в театре или кино можно выкрутиться, то в балете такая импровизация может испортить всю постановку.
А второй страшный сон ‒ когда твою музыку уже играют, а у тебя еще не одеты пуанты, трико, костюм и тебе нужно бежать через весь театр для того, чтобы попасть на сцену,‒ отметила Кухар.
В театре гримерка находилась далеко от сцены, а наушник вышел из строя. По сценарию я должна была проснуться, а потом переодеться и станцевать па-де-де. Я же сразу переоделась, забыв, что я еще должна проснуться, занавес уже поднимался, а меня на месте нет. Хорошо, что служащий театра успел добежать до гримерки, вынес меня на руках и уложил на место для поцелуя принца,‒ с улыбкой вспоминает знаменитость.
Напомним,