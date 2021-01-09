Екатерина Кухар рассказала о самых страшных снах балерины: это катастрофа

9 января 2021 17:00 Катерина Даниленко
Екатерина Кухар рассказала о самых страшных снах балерины: это катастрофа
Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар
социальная сеть Instagram

Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар призналась, что иногда от страшных снов просыпается в холодном поту.

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Так, в интервью Маше Ефросининой для YouTube-шоу «Экзамен» балерина рассказала, какие тревоги связанные с профессиональной деятельностью очень часто испытывает.

По ее словам, самым большим страхом является незнание порядка танца. Если актеру в театре или кино можно выкрутиться, то в балете такая импровизация может испортить всю постановку.

А второй страшный сон ‒ когда твою музыку уже играют, а у тебя еще не одеты пуанты, трико, костюм и тебе нужно бежать через весь театр для того, чтобы попасть на сцену,
 ‒ отметила Кухар.

Екатерина Кухар / социальная сеть Instagram

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Один из таких снов стал реальностью. Во время гастролей во Франции с постановкой «Спящая красавица» звезда едва не опоздала на сцену из-за сломанного наушника. Артистку "спас" служащий театра.

В театре гримерка находилась далеко от сцены, а наушник вышел из строя. По сценарию я должна была проснуться, а потом переодеться и станцевать па-де-де. Я же сразу переоделась, забыв, что я еще должна проснуться, занавес уже поднимался, а меня на месте нет. Хорошо, что служащий театра успел добежать до гримерки, вынес меня на руках и уложил на место для поцелуя принца,
 ‒ с улыбкой вспоминает знаменитость.

Напомним,

 

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