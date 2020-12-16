Екатерина Кухар удивила поведением дома: ест пиццу руками

Балерина Екатерина Кухар рассказала, как придерживается этикета за столом.

На сцене Екатерина Кухар – нежная и грациозная. На экране – строгая судья. А какая прима-балерина в быту, когда она не находится под прицелом телекамер или пристальным взглядом театральных зрителей?

Это журналисты узнали у Екатерины Кухар за кулисами шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

Дома могу надеть спортивный костюм, залезть на диван и сидеть в позе лотоса, – признается балерина. – Если мы едим пиццу не в ресторане, можем позволить себе делать это руками. Курочку тоже едим без ножа и вилки. Как говорят: «Птицю і молодицю беруть руками» (смеется). Дома я не очень строга в плане этикета. Да и у меня нет всех столовых приборов, хотя ножичек для устриц из Франции себе привезла.

Балерина Екатерина Кухар / пресс-служба Нового канала

Кстати, именно там балерина изучала этикет. Теперь правилам поведения за столом она учит своих детей.

Они знают, что во время еды на столе ни при каких условиях не должен лежать телефон, – говорит Екатерина. – Недавно рассказывала дочери о языке приборов и салфеток. Ведь она уже начинает ходить с нами в рестораны. Понимает, что там вкусно и красиво кормят. В заведении она сразу преображается в маленькую леди. В ней есть изысканность. И мне это очень импонирует.

Показать все знания этикета балерина сможет в баттле против 9-летней Любы Глумовой. Девочка знает 55 столовых приборов и даже в школьной столовой соблюдает строгие правила поведения. Получится ли у Екатерины Кухар обыграть юную леди – узнаете в шоу «Дети против звезд» сегодня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,