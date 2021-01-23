Жена Александра Скичко Елизавета Юрушева призналась, что содержит мужа
С того момента, как телеведущий Александр Скичко пошел в политику, главным добытчиком в семье стала его жена Елизавета Юрушева.
Когда он ушел в политику, то начал быть финансово от меня зависимым. Для него это был очень переломный момент, когда понимал, что хочет, что у него есть политические амбиции, но получать он ничего не будет,– откровенничает супруга Скичко.
Женщина утверждает, что с пониманием и поддержкой относится к выбору мужа. Пара вместе многое прошла, поэтому они уверены, что и с такими поворотами судьбы справятся. Однако Елизавета не скрывает, что решение супругу далось нелегко.
Это очень тяжело было,– добавила бизнесвумен.
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