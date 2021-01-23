Жена Александра Скичко Елизавета Юрушева призналась, что содержит мужа

23 января 2021 18:00 Катерина Даниленко
Жена Александра Скичко Елизавета Юрушева призналась, что содержит мужа
Александр Скичко с супругой Елизаветой
социальная сеть Instagram

С того момента, как телеведущий Александр Скичко пошел в политику, главным добытчиком в семье стала его жена Елизавета Юрушева.

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В недавнем интервью для Vласть vs Vлащенко, которое выходит на YouTube, дочь миллиардера Леонида Юрушева Елизавета рассказала, что сейчас все финансовые расходы в семье лежат на ней. Будучи артистом, Александр приносил домой хорошие гонорары, однако в связи со сменой деятельности, его доходы в разы уменьшились.

Когда он ушел в политику, то начал быть финансово от меня зависимым. Для него это был очень переломный момент, когда понимал, что хочет, что у него есть политические амбиции, но получать он ничего не будет,
– откровенничает супруга Скичко.

Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрушевой / социальная сеть Instagram

Женщина утверждает, что с пониманием и поддержкой относится к выбору мужа. Пара вместе многое прошла, поэтому они уверены, что и с такими поворотами судьбы справятся. Однако Елизавета не скрывает, что решение супругу далось нелегко.

Это очень тяжело было,
– добавила бизнесвумен.

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К слову, звездная пара вместе уже 5 лет. В 2017 году они сыграли роскошную свадьбу в Грузии. Елизавета и Александр воспитывают двоих детей: общую дочь Наташу и сына Юрушевой от первого брака, которого зовут Даниил.

Напомним,

Александр Скичко с семьей / социальная сеть Instagram
  

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