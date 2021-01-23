Джамала показала первые результаты похудения: диета на отдыхе

23 января 2021 13:00 Катерина Даниленко
Джамала показала первые результаты похудения: диета на отдыхе
Певица Джамала
социальная сеть Instagram

Неделю назад певица Джамала заявила, что намерена сбросить лишние 10 кг. Артистка уже получила первые результаты.

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Исполнительница поделилась снимком, на котором запечатлена в спортзале. Она облачилась в серые лосины, шорты, белую футболку и кроссовки. Знаменитость продемонстрировала плоский живот и подтянутое тело, фотографируя себя в зеркале.

Певица Джамала / социальная сеть Instagram

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Что интересно, Джа сейчас находится с семьей на отдыхе в Египте, однако именно там она приняла решение привести свое тело в дородовую форму. Артистка придерживается правильного питания, публикуя в Insta-stories свой рацион. Также важное место в ее режиме занимает спорт. Свои дневные перекусы женщина часто заменяет тренировками в зале.

Что главное. Это практически отсутствие углеводов, много белка, жиры и, чем больше зелени, тем лучше. Конечно, я еще не взвешивалась, но точно знаю, что похудела. Цифры предоставлю чуть позже,
‒ пообещала певица.

Напомним,

Instagram-stories Джамалы / социальная сеть Instagram
 

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