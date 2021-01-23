Джамала показала первые результаты похудения: диета на отдыхе
23 января 2021 13:00
Певица Джамала
социальная сеть Instagram
Неделю назад певица Джамала заявила, что намерена сбросить лишние 10 кг. Артистка уже получила первые результаты.
Исполнительница поделилась снимком, на котором запечатлена в спортзале. Она облачилась в серые лосины, шорты, белую футболку и кроссовки. Знаменитость продемонстрировала плоский живот и подтянутое тело, фотографируя себя в зеркале.
Певица Джамала / социальная сеть Instagram
Что главное. Это практически отсутствие углеводов, много белка, жиры и, чем больше зелени, тем лучше. Конечно, я еще не взвешивалась, но точно знаю, что похудела. Цифры предоставлю чуть позже,‒ пообещала певица.
Напомним,
- Лилия Подкопаева провела уютный вечер со своей кумой Ани Лорак: Для дружбы нет расстояний.
- Леся Никитюк поделилась деталями расставания с любимым.
Instagram-stories Джамалы / социальная сеть Instagram