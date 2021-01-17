Джамала намерена вернуть дородовую фигуру: лишняя "десяточка" ‒ фото
В июне 2020 певица Джамала стала мамой во второй раз. Знаменитость призналась, что в связи с беременностью набрала немало лишнего веса, но именно сейчас готова с ним бороться.
Тут я важу 59 кг. Зараз моя вага ‒ 69 кг. Просто залишу ці фото тут. Як мотивацію. Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою «десяточкою»! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами і новими правилами. Хай мені щастить.
Поклонники в комментариях написали, что благодарны Джамале за хорошую идею, ведь после праздников всем не помешает позаботиться о своем теле: «И мне актуально. Удачи нам всем!», «Ой, я тоже после родов +8. Будем все вместе в форму приходить», «Мне интересно. Я с Вами».
Напомним,
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