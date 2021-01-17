Джамала намерена вернуть дородовую фигуру: лишняя "десяточка" ‒ фото

В июне 2020 певица Джамала стала мамой во второй раз. Знаменитость призналась, что в связи с беременностью набрала немало лишнего веса, но именно сейчас готова с ним бороться.

В своем микроблоге артистка опубликовала архивные снимки, на которых предстала в белой тунике-сетке на морском побережье. Джа будто танцевала в воде и улыбалась солнцу. Исполнительница отметила, что в кадре она позирует в идеальном для себя весе ‒ 59 кг. Сейчас же ее вес увеличился до 69 кг.

Тут я важу 59 кг. Зараз моя вага ‒ 69 кг. Просто залишу ці фото тут. Як мотивацію. Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою «десяточкою»! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами і новими правилами. Хай мені щастить.

Певица Джамала / социальная сеть Instagram

Поклонники в комментариях написали, что благодарны Джамале за хорошую идею, ведь после праздников всем не помешает позаботиться о своем теле: «И мне актуально. Удачи нам всем!», «Ой, я тоже после родов +8. Будем все вместе в форму приходить», «Мне интересно. Я с Вами».

Многие также отметили, что любят певицу независимо от параметров фигуры: «Хай щастить! Але наша Джа гарна з будь-якою вагою», «Головне, що є двоє чудових дітей», «Вы всегда прекрасны».

Напомним,