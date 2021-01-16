Беременная жена Виктора Павлика назвала дату родов и рассекретила подробности будущей свадьбы

16 января 2021 12:24 Юлия Крутиева
Беременная жена Виктора Павлика назвала дату родов и рассекретила подробности будущей свадьбы
Супруги Виктор Павлик и Катерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

Супруги Виктор Павлик и Екатерина Репяхова готовятся стать родителями.

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Для Виктора Франковича будущий малыш станет четвертым, а вот Екатерина станет мамой впервые. Как протекает ее беременность, она делится с подписчиками в Инстаграм.

В своем микроблоге жена Виктора Павлика рассказала, как узнала о своем "положении" и долго не могла в это поверить. Ведь зачать ребенка паре удалось далеко не с первого раза.

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Конечно же, самые популярные вопросы, которые задают фолловеры Кате, это кого ждут супруги - мальчика или девочку, и когда у нее ПДР. Рассекречивать пол малыша Репяхова пока не стала, а вот дату родов назвала.

Сейчас девушка находится на 19-й неделе беременности. Роды запланированы на 13 июня. В этот день Екатерина будет праздновать свой день рождения. Ей исполнится 27 лет.

В Инстаграм-сториз супруга Виктора Павлика говорила, что была бы невероятно счастлива праздновать день рождения со своим ребенком в один день.

А вот свадьбу, которую паре пришлось 2 раза переносить, они планируют сыграть в ноябре 2021 года. Возможно, 4 числа. В тот день Виктор и Катерина как раз будут отмечать 6 лет со дня своего знакомства.

Напомним,

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