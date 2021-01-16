Беременная жена Виктора Павлика назвала дату родов и рассекретила подробности будущей свадьбы
Супруги Виктор Павлик и Екатерина Репяхова готовятся стать родителями.
В своем микроблоге жена Виктора Павлика рассказала, как узнала о своем "положении" и долго не могла в это поверить. Ведь зачать ребенка паре удалось далеко не с первого раза.
Сейчас девушка находится на 19-й неделе беременности. Роды запланированы на 13 июня. В этот день Екатерина будет праздновать свой день рождения. Ей исполнится 27 лет.
В Инстаграм-сториз супруга Виктора Павлика говорила, что была бы невероятно счастлива праздновать день рождения со своим ребенком в один день.
А вот свадьбу, которую паре пришлось 2 раза переносить, они планируют сыграть в ноябре 2021 года. Возможно, 4 числа. В тот день Виктор и Катерина как раз будут отмечать 6 лет со дня своего знакомства.
Напомним,