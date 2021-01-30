Санта Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае: как это было
Еще несколько дней назад певица Санта Димопулос принимала солнечные ванны на Мальдивах, как уже сегодня наслаждается отдыхом в ОАЭ.
В своем Instagram Санта показала, как пошла навстречу своему самому большому страху и поделилась эмоциями.
Сегодня я вычеркнула один пункт со своего BUCKETLIST… Эти ощущения невозможно описать! Одно из самых невероятных, фантастических и безумных приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4000 метров над красотами Дубая. Ступайте туда, где вам страшно и освобождайте себя от оков, чтобы познавать мир и быть счастливыми и свободными.
Напомним,
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