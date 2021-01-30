Санта Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае: как это было

30 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Санта Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае: как это было
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

Еще несколько дней назад певица Санта Димопулос принимала солнечные ванны на Мальдивах, как уже сегодня наслаждается отдыхом в ОАЭ.

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Кажется, отпуск исполнительница решила провести максимально результативно. Так, вчера в Дубае знаменитость прыгнула с парашютом из 4000-метровой высоты.

В своем Instagram Санта показала, как пошла навстречу своему самому большому страху и поделилась эмоциями.

Сегодня я вычеркнула один пункт со своего BUCKETLIST… Эти ощущения невозможно описать! Одно из самых невероятных, фантастических и безумных приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4000 метров над красотами Дубая. Ступайте туда, где вам страшно и освобождайте себя от оков, чтобы познавать мир и быть счастливыми и свободными.

Певица Санта Димопулос / социальная сеть Instagram

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В комментариях подписчики ошеломлены смелостью и решительностью артистки: «Ну ти красотка!», «Ты очень крутая! У многих от слов к действию уходят года», «Как красиво», «Невероятно! Вы сильная женщина», «Это очень круто!», «Шалена жінка».

Напомним,

Певица Санта Димопулос / социальная сеть Instagram

Певица Санта Димопулос / социальная сеть Instagram

Певица Санта Димопулос / социальная сеть Instagram
 

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