Санта Димопулос поддержала нынешнюю жену Андрея Джеджулы, обвинившую мужа в рукоприкладстве
Семейный скандал между телеведущим Андреем Джеджулой и его супругой Юлией не утихает в Сети уже несколько дней. Прокомментировать инцидент решилась и бывшая супруга шоумена Санта Димопулос.
Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношения с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь. Желаю всем гармонии, мудрости и осознанности, чтобы найти мир и взаимопонимание ради ребенка. Это все, что я могу прокомментировать.
Юлия же, отвечая на вопросы подписчиков, отметила, что Санта действительно ее очень поддерживает, она звонила в больницу, чтобы поинтересоваться ее здоровьем. Также в Instagram-stories женщина рассказала, из-за чего именно ее ударил супруг.
Я разбила стакан и вазу! Он потом мою вазу тоже разбил и на все это стекло я полетела.
Я не планировала ребенка с этим человеком, просто не смогла убить.
Напомним,
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