Санта Димопулос поддержала нынешнюю жену Андрея Джеджулы, обвинившую мужа в рукоприкладстве

Семейный скандал между телеведущим Андреем Джеджулой и его супругой Юлией не утихает в Сети уже несколько дней. Прокомментировать инцидент решилась и бывшая супруга шоумена Санта Димопулос.

Певица заявила, что вмешиваться в чужие отношения она не имеет права, однако поддержать беременную женщину готова всегда. Артистка призналась, что найти общий язык с экс-супругом после развода ей было сложно, но ради сына они пошли на компромиссы. Женщина желает паре скорее выяснить отношения, думая при этом о малыше, который совсем скоро должен родиться.

Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношения с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь. Желаю всем гармонии, мудрости и осознанности, чтобы найти мир и взаимопонимание ради ребенка. Это все, что я могу прокомментировать.

Instagram-stories Санты Димопулос / социальная сеть Instagram

Юлия же, отвечая на вопросы подписчиков, отметила, что Санта действительно ее очень поддерживает, она звонила в больницу, чтобы поинтересоваться ее здоровьем. Также в Instagram-stories женщина рассказала, из-за чего именно ее ударил супруг.

Я разбила стакан и вазу! Он потом мою вазу тоже разбил и на все это стекло я полетела.

Подписчики поинтересовались, как от такого жестокого человека Юлия могла хотеть детей. Леус ответила, что беременность была незапланированной.

Я не планировала ребенка с этим человеком, просто не смогла убить.

Напомним,