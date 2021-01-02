Сын Григория Чапкиса рассказал, как чувствует себя 90-летний хореограф после госпитализации

2 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Сын Григория Чапкиса рассказал, как чувствует себя 90-летний хореограф после госпитализации
Григорий Чапкис с сыном Грегом
социальная сеть Instagram

19 декабря хореограф Григорий Чапкис оказался в больнице.

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Мужчина жаловался на сильную слабость и температуру. В медучреждении ему сделали тест на COVID-19 ‒ он оказался отрицательным, однако у танцора обнаружили двустороннюю пневмонию. Спустя несколько дней состояние народного артиста стабилизировалось, но он оставался в больнице.

В канун Нового года о здоровье отца решил сообщить его сын Грег, который живет в США. Молодой человек в своем микроблоге написал, что праздники Чапкис-старший уже будет встречать дома, его выписали из больницы.

Мне сообщили, что отец вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и так счастлив, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи,
‒ обратился ко всем неравнодушным танцор.

Сын Григория Чапкиса Грег с семьей / социальная сеть Instagram

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К слову, сам Григорий Николаевич еще не выходил на связь с общественностью после выписки. Но, скорее всего, Новый год хореограф встречал в компании своей четвертой супруги Милы.

Напомним,

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