Сын Григория Чапкиса рассказал, как чувствует себя 90-летний хореограф после госпитализации
19 декабря хореограф Григорий Чапкис оказался в больнице.
В канун Нового года о здоровье отца решил сообщить его сын Грег, который живет в США. Молодой человек в своем микроблоге написал, что праздники Чапкис-старший уже будет встречать дома, его выписали из больницы.
Мне сообщили, что отец вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и так счастлив, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи,‒ обратился ко всем неравнодушным танцор.
Напомним,