Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких: У меня сейчас страшный испуг
19 декабря 2020 21:00
Народный артист Украины Григорий Чапкис
социальная сеть Instagram
Хореограф "Танців з зірками" Григорий Чапкис находится в стационарном отделении больницы.
танцору стало плохо несколько дней назад. У него поднялась температура, после чего он вызвал скорую помощь. Два теста на коронавирус, в государственной и частной больнице, оказались отрицательными, но 90-летниму мужчине трудно дышать. Вскоре врачи поставили диагноз ‒ двусторонняя пневмония.
Народный артист Украины Григорий Чапкис / социальная сеть Instagram
Сейчас Григорий Николаевич лежит в ортопедическом отделении, поскольку профильные стационары переполнены. Чувствует он себя неважно, беспокоит слабость и тяжело дышать.
Из пятого этажа идут вирусные, а я лежу на четвертом этаже. Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг. Это первое. Испуг смерти,‒ рассказывает звезда паркета.
Напомним,
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