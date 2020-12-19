Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких: У меня сейчас страшный испуг

19 декабря 2020 21:00 Катерина Даниленко
Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких: У меня сейчас страшный испуг
Народный артист Украины Григорий Чапкис
социальная сеть Instagram

Хореограф "Танців з зірками" Григорий Чапкис находится в стационарном отделении больницы.

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Знаменитому танцору стало плохо несколько дней назад. У него поднялась температура, после чего он вызвал скорую помощь. Два теста на коронавирус, в государственной и частной больнице, оказались отрицательными, но 90-летниму мужчине трудно дышать. Вскоре врачи поставили диагноз ‒ двусторонняя пневмония.

Народный артист Украины Григорий Чапкис / социальная сеть Instagram

Сейчас Григорий Николаевич лежит в ортопедическом отделении, поскольку профильные стационары переполнены. Чувствует он себя неважно, беспокоит слабость и тяжело дышать.

Из пятого этажа идут вирусные, а я лежу на четвертом этаже. Врачей не хватает, сестер не хватает. У меня сейчас страшный испуг. Это первое. Испуг смерти,
‒ рассказывает звезда паркета.

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Танцор также добавил, что он изолирован. Ему нельзя выходить и принимать посетителей.

Напомним,

 

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