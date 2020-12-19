"Двойник" Ким Кардашьян скончалась от очередной пластической операции: нелепая смерть
Модель Джоселин Кано прославилась благодаря схожести со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Девушка сделала не одну пластическую операцию, чтобы стать двойником кумира, однако их последствия стали для нее фатальными.
Всю свою сознательную жизнь модель занималась спортом и подчеркивала, что ее фигура ‒ творение не только пластических хирургов, но и результат регулярных тренировок. Кроме модельной индустрии девушка увлекалась дизайном одежды, в 2018 году выпустив собственную коллекцию купальников.
Напомним,
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