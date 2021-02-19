ТОП-5 комедий для хорошего настроение от актрисы Екатерины Варченко

Эксклюзив 19 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
ТОП-5 комедий для хорошего настроение от актрисы Екатерины Варченко
ТОП-5 комедий для хорошего настроение от актрисы Екатерины Варченко
пресс-служба

15 февраля на телеканале ТЕТ стартовал показ любимых и новых серий комедийного сериала «Папа рулит».

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Исполнительница главной роли в ситкоме «Папа рулит», актриса театра и кино Екатерина Варченко, поделилась с читателями TV.UA своей подборкой must see комедий.

Друзья

Как и у многих, этот бессмертный сериал занимает первое место в моем списке. Смотрю его только в украинской озвучке, ведь она тоже очень яркая и интересная. К слову, как-то на съёмочной площадке мне посчастливилось поработать с легендой – актрисой Ларисой Руснак, которая озвучивала трех героинь сериала.

Реальные упыри

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Обожаю Тайку Вайтити и все его работы. Мечтаю поработать с этим режиссером, ведь его юмор очень импонирует и близок мне. Кинолента снята в стиле псевдодокументального фильма о небольшой компании вампиров, которые живут в современных реалиях. Оторваться сложно и полтора часа пролетают незаметно.

Смерть ей к лицу

Здесь идеально все: жанр фантастической кинокомедии, лучший актерский состав, визуальные эффекты и, конечно же, тема вечности. Я бы, наверное, предпочла выбор героя Брюса Уиллиса, а вы?

Шоу Трумана

«Весь мир – театр, а люди в нём актёры», – писал Уильям Шекспир. Именно эта фраза и является лучшим описанием к фильму с Джимом Керри в главной роли. Его персонаж в один момент осознает, что является героем телесериала и живет по сценарию, который был написан другим человеком. Очень крутая и необычная идея.

Люди в черном (все части)

Если коротко – речь в серии фильмов идет о бюро по сотрудничеству с инопланетянами, работники которого защищают человечество от возможного негативного воздействия пришельцев. Люблю фантастику с юмором. Рекомендую для совместного просмотра в выходной – проведете время легко, приятно и зарядитесь хорошим настроением на следующий день.

Напомним,

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