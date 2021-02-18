Что посмотреть: ТОП фильмов и сериалов от актера Александра Божко

18 февраля 2021 13:10 Юлия Крутиева
Что посмотреть: ТОП фильмов и сериалов от актера Александра Божко
Что посмотреть: ТОП фильмов и сериалов от актера Александра Божко
пресс-служба

19 февраля в 20:15 на СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители увидят 4-серийную драму «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн».

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По сюжету, события фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе. Пока зрители ожидают премьеру проекта, актер Александр Божко, сыгравший в фильме роль сына главной героини, Виталия, поделился списком любимых фильмов и сериалов.

Александр рассказал о фильмах и сериалах, которые его впечатлили, а также о проектах со своим участием.

«Я люблю подивитися трилери. Зазвичай слідкую за американськими новинками. Мій улюблений серіал – «Breaking Bad». Хоча там багато криміналу і наркотиків, але він настільки філософський. І теж, як у нас в Україні… Люди, які з ранку до ночі працюють, натомість нічого не мають. Головний герой працював вчителем і коли майже невиліковно захворів, не знав, що робити. З однієї сторони він і не хоче йти на кримінал, з іншого – у нього не лишається вибору.

Один з улюблених фільмів – «Гаттака». Він, здається, 1997 року. Це фільм про людину, яка попри все досягає своєї цілі та мрії.

Фільм «Мама» обов’язково подивлюся. Такі хороші масштабні проєкти потрібні глядачеві. Мають бути не лише розважальні історії. Він дуже глибокий.

Я знімався в історичному проєкті «Ціна правди». У мене були невеличкі епізоди. Також я був там дублером головного актора, Джеймса Нортона. Знімали в Україні та Польщі. Раджу подивитися. Так, він теж не розважальний, але треба дивитися таке кіно. В тому числі для того, щоб не повторювати таких помилок», - делится актер.

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